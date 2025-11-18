El ICAM presenta balance de gestión en el ecuador del mandato

Con hitos como el Centro Universitario y el Plan Cuota Cero

Coincidiendo con la puesta en marcha del Plan Cuota Cero, una de las medidas más emblemáticas del programa de gobierno de la Junta del ICAM, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, acompañado por los diputados José Ramón Couso y Juan Manuel Mayllo, ha presentado este lunes un balance de actuaciones y logros al cumplirse la mitad del mandato.

Un balance que recoge avances estructurales y reformas pioneras, como la reciente aprobación oficial del Centro Universitario ICAM —que convierte al Colegio en el primero con una universidad adscrita— o la compra histórica del edificio de la calle Serrano, que ampliará la sede colegial sin recurrir a endeudamiento ni subir las cuotas.

“La implementación del Plan Cuota Cero no es un hecho aislado, sino el reflejo de una transformación profunda que ha situado al ICAM como referente de modernización, utilidad y cercanía. Una transformación que pone a los colegiados y colegiadas, a quienes servimos, en el centro de cada actuación”, ha subrayado Ribón durante la presentación.

A continuación, se detallan los principales hitos impulsados en estos dos años y medio de mandato:

1. Transformación institucional y modernización del ICAM

Compra histórica del edificio de Serrano 9, ampliando la sede colegial en más de 5.600 m² sin endeudamiento ni subida de cuotas.

Aprobación oficial del Centro Universitario ICAM, primer colegio profesional con una universidad adscrita para impartir grados y posgrados jurídicos con enfoque práctico.

Reforma integral de los Estatutos, con avances clave como la limitación de subida de cuotas al IPC, el reconocimiento de derechos colegiales a no ejercientes o el refuerzo de la paridad.

Digitalización de los servicios colegiales. Bajo la etiqueta “ICAM digital”, el Colegio ha puesto en marcha un ambicioso plan para digitalizar los servicios colegiales y que ya ha sumado hitos concretos como el Registro Electrónico de Entrada; la automatización de todo el proceso de ‘Honorarios’, reduciendo el trabajo manual y acortando los plazos de respuesta, y de la Asignación del Letrado al Detenido, que ha permitido acelerar el pago del mismo a los colegiados/as; la tramitación digital de las quejas deontológicas tanto para la ciudadanía como para los letrados; o el proyecto Papel cero con la CAM, de manera que se le envían todos los expedientes del TO de manera telemática a la Comisión de justicia gratuita.

Un plan de amparo de dispositivos electrónicos del ICAM que garantiza la confidencialidad y protección jurídica de los terminales profesionales utilizados por la abogacía, especialmente en el ámbito de empresa, frente a accesos indebidos, intervenciones no autorizadas o vulneraciones del secreto profesional.

Primera Guía sobre Inteligencia Artificial para la abogacía, fijando estándares de uso responsable y ético, y primera Guía de Ciberseguridad para la abogacía, que ya acumula más de 8.000 descargas.

Innovación en la Biblioteca ICAM mediante IA y bases de datos avanzadas. La Biblioteca ha incorporado el asistente virtual inteligente SOFIA, desarrollado junto a la editorial Tirant lo Blanch, que utiliza inteligencia artificial para comprender conceptos jurídicos y ofrecer legislación, jurisprudencia y formularios relevantes al abogado en tiempo real. Además, el Colegio ha ampliado sus suscripciones a bases de datos especializadas y lanzado el servicio digital “Biblioteca a la carta”, que permite la digitalización y envío por mail, bajo demanda, de material bibliográfico para los colegiados/as. Además se han modernizado servicios clave de la Biblioteca, con un nuevo catálogo digital (OPAC ICAM), se ha actualizado la app ‘Textos legales ICAM’

Certificados, premios y reconocimientos: El ICAM es el primer colegio en haber logrado la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Además, fue reconocido en 2025 con el sello ‘Madrid Excelente’ y resultó finalista en los prestigiosos premios ‘Hay Derecho’.

2. Defensa de la profesión e impulso de la influencia institucional

Aumento sin precedentes de los amparos colegiales (+83 %), con más protección y protocolos ante incidentes profesionales.

Conciliación y protección integral de la abogacía. Puesta en marcha del servicio “112 Abogacía”, una línea urgente 24/7 para solicitar la suspensión inmediata de plazos procesales por causas graves, pionera en España. A ello se suma la propuesta legislativa elaborada por el ICAM, y con el apoyo de los Procuradores (ICPM), para crear un

Registro Único de Incapacidades Profesionales, con el fin de garantizar la protección efectiva de los abogados en situaciones de enfermedad, accidente o imposibilidad sobrevenida, reforzando así su derecho a la conciliación y al ejercicio digno de la profesión.

Presencia activa en el debate parlamentario y reformas de justicia, liderando la defensa del Estado de Derecho y la independencia de la abogacía, con enmiendas aceptadas en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, propuestas sobre secreto profesional, justicia gratuita, honorarios, MASC, etc.

Prestaciones de jubilación dignas para la abogacía. El ICAM fue el primer Colegio de la abogacía en respaldar las demandas de abogados y abogadas de toda España reclamando jubilaciones dignas. Desde entonces, se han impulsado decenas de acciones para lograrlo, entre ellas, la primera propuesta legislativa concreta para regular un tránsito voluntario de mutualistas al RETA, elaborada por la catedrática M.E.Casas.

Mejora de los espacios para la abogacía en sedes judiciales. El ICAM ha impulsado mejoras tangibles en sedes judiciales como en los Juzgados de Plaza de Castilla y la calle Princesa, habilitando despachos y zonas de espera más dignas.

Instalación de salas infantiles en sedes judiciales. El ICAM ha promovido espacios adaptados para menores en órganos jurisdiccionales, como la nueva sala infantil inaugurada en la sede de los Juzgados de Familia de la calle Francisco Gervás, que ofrece mobiliario y atención especializada para menores que acompañan o participan en procesos de familia.

Nuevo OTROSÍ. Relanzamiento de la revista OTROSÍ como plataforma de influencia institucional y defensa del Estado de Derecho, con una línea editorial renovada, estudios inéditos en cada edición, mayor presencia en sociedad civil y medios, y una imagen moderna que refuerza el papel del ICAM como actor clave en la calidad normativa, la seguridad jurídica y el fortalecimiento democrático.

Estudios e informes. Realización de estudios que han permitido un conocimiento más profundo de realidad profesional, como el primer estudio sobre la situación de la abogacía o el primer estudio dedicado específicamente a la abogacía de empresa (ambos impulsados desde la revista OTROSÍ)

Influencia internacional del ICAM. Acciones como la celebración de la Cumbre Iberoamericana y de la Cumbre Unión Europea de la Abogacía, han situado al ICAM como un referente global en la defensa del Estado de Derecho, la cooperación jurídica transnacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, reuniendo a líderes jurídicos, académicos y representantes institucionales de primer nivel.

3. Turno de Oficio y justicia gratuita

Convenio de Legislatura con la Comunidad de Madrid, que asegura un incremento progresivo del 13 % en los baremos de retribución para los abogados del Turno de Oficio hasta 2027, además de medidas de compensación especial para guardias en días festivos, nuevas actuaciones de familia y menores, y aumento presupuestario de la justicia gratuita.

Nuevas actuaciones retribuidas. Aprobación de una orden en abril 2025 que reconoce y remunera las actuaciones previas al juicio (mediación / conciliación) que los abogados de oficio realizan, derivadas de la Ley Orgánica 1/2025, evitando que estos trabajos queden sin contraprestación.

Plazas de aparcamiento en juzgados y comisarías. En línea con la mejora de las condiciones de trabajo de la abogacía, el ICAM ha logrado la habilitación de plazas de aparcamiento reservadas para abogados/as del Turno de Oficio y aquellos que prestan guardia. Por ejemplo, en la Comisaría de Leganitos se autorizaron plazas específicas tras petición formal del Colegio al Delegado del Gobierno. Además, se seguirá luchando para conseguir plazas en todos los centros de detención y se han iniciado las conversaciones con la Comunidad de Madrid para asegurarlas en la futura Ciudad de la Justicia. Estas medidas permiten un acceso más ágil, seguro y digno a las sedes judiciales para quienes de forma prioritaria representan a la ciudadanía.

Seguro de accidentes: Se ha puesto en marcha un seguro de accidentes gratuito para todos los profesionales adscritos al Turno de Oficio y al Servicio de Orientación Jurídica, que ofrece cobertura automática durante las guardias, los desplazamientos y el ejercicio profesional, sin necesidad de tramitación previa por parte de los letrados. La póliza contempla indemnizaciones de hasta 100.000 euros en caso de accidente grave, incapacidad permanente o fallecimiento

4. Formación, emprendimiento y jóvenes

Crecimiento récord del Centro de Estudios (más de 33.000 alumnos en 2024, 82 % con acceso gratuito).

Plan Impulso Abogacía Joven ICAM: un plan inédito en la historia del ICAM que supone un acompañamiento integral a los jóvenes desde la universidad al ejercicio profesional y al impulso de sus primeros años de trayectoria.

Festival EmprenDaymiento: evento pionero dedicado a la innovación jurídica y el emprendimiento, diseñado como punto de encuentro, mentoring y laboratorio de ideas que contó con más de un centenar de jóvenes asistentes.

Guía de Emprendimiento para el sector legal: la primera guía práctica y gratuita con todo lo necesario para emprender, incluyendo recursos prácticos en gestión, marketing, tecnología, finanzas y ética y con más de 1.500 descargas entre la abogacía joven.

Revista “Futuro Legal” primer jurídico dedicado exclusivamente a colegiados/as de hasta 35 años, impulsando así la visibilidad y formación de jóvenes juristas y que cuenta ya con más de 200 autores registrados.

5. Bienestar ICAM, sostenibilidad y acción social

Refundación de la Fundación ICAM Cortina, con 1,8 millones de presupuesto y enfoque social y cultural.

Programa Bienestar ICAM, pionero en salud mental y bienestar jurídico, con: Líneas de atención psicológica y escucha activa; talleres, coaching y circuitos de formación para despachos; Kit de salud mental para colegiados con cerca de 10.000 descargas acumuladas; realización del I Estudio sobre salud mental en la abogacía madrileña (66 % refiere ansiedad en el último año).

Ayudas para colegiados en situación de vulnerabilidad, para salud, apoyo a la familia, acceso a formación, conciliación y ayuda profesional.

Nuevo Espacio Senior en Serrano 9, un lugar de encuentro, ocio y lectura para los colegiados/as mayores de 60 años en la mejor ubicación de la sede colegial.

6. Igualdad, diversidad e inclusión y liderazgo femenino

Mesas de Igualdad ICAM, foro estable de debate y propuestas formado por representantes de secciones, despachos, universidades y entidades sociales, que analiza retos pendientes y genera iniciativas para avanzar en una abogacía más inclusiva.

Sello ICAM de Buenas Prácticas en Igualdad, que reconoce el compromiso de despachos y entidades con la equidad de género, junto con los Premios ICAM de Igualdad y Liderazgo Femenino, ya consolidados como referentes en la promoción del talento jurídico femenino.

Primera Guía de Comunicación de Mujeres Juristas, una herramienta pionera para visibilizar expertas en medios, eventos y espacios jurídicos, fomentando una representación más equitativa en el discurso público.

Potenciación institucional de las Cumbres de Mujeres Juristas, así como la puesta en marcha del ciclo permanente ‘Diálogos Inspiradores’.

Elaboración del Plan de Igualdad del ICAM, que ha servido de referencia e inspiración al Colegio de Abogados de la Libertad de Perú

Acto conmemorativo para reivindicar el papel de dos grandes pioneras: Clara Campoamor y Victoria Kent

En materia de inclusión: Se ha elaborado, junto con los colectivos la I Guía LGTBI+ para la abogacía, campañas de sensibilización y estrategia de empleabilidad inclusiva. El ICAM ha lanzado su Plan de Medidas LGTBI+ y protocolo antiacoso para la igualdad efectiva, organiza jornadas especializadas sobre diversidad familiar y profesional, y colabora con REDI y myGwork en la estrategia “Impulso empleabilidad LGBTIQ+” para atraer y retener talento diverso en el ámbito jurídico.

7. Defensa del Estado de Derecho

En estos dos años y medio, la Junta de Gobierno del ICAM ha venido manteniendo una actuación institucional firme, valiente y sostenida en defensa del Estado democrático de derecho, del Derecho de defensa y del buen funcionamiento de las instituciones en España, en particular bajo el impulso de la actual Junta de Gobierno, como acreditan las siguientes actuaciones:

Impulso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ICAM ha apelado a los informes de la Comisión Europea para instar a una renovación eficaz del órgano, alertando sobre la “grave exclusión de la abogacía” en su composición y reclamando que se adopten procesos de nombramiento ajustados a los estándares europeos.

Declaración institucional sobre los riesgos de la Ley de Amnistía. El ICAM fue la primera gran institución jurídica en España en pronunciarse oficialmente sobre los riesgos democráticos y constitucionales derivados de la proposición de Ley de Amnistía. La Junta de Gobierno aprobó una declaración institucional el 9 de noviembre de 2023 que logró aunar a toda la abogacía madrileña en una defensa común del marco constitucional y generó un efecto emulador en otras corporaciones e instituciones jurídicas del país.

Incidencia legislativa en defensa del secreto profesional y del Derecho de defensa. El ICAM ha llevado a cabo una intensa labor de incidencia legislativa, aportando enmiendas, informes y propuestas a normas que afectan directamente a derechos fundamentales. Sus propuestas han buscado reforzar la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa o normas de interés general (como la reforma de la ley electoral —LOREG—), configurando al Colegio como interlocutor institucional cualificado en materia de garantías democráticas.

Defensa del secreto profesional y del Derecho de defensa ante la publicación de una nota informativa por parte del Ministerio Fiscal con conversaciones letrado‑fiscal. En marzo de 2024, la Fiscalía Provincial de Madrid divulgó una nota informativa que incluía conversaciones confidenciales mantenidas por la Fiscalía con un letrado en el marco de un proceso de conformidad. El ICAM reaccionó de manera inmediata, firme y sostenida y denunció públicamente los hechos a través de una contundente Declaración Institucional e interpuso una querella penal ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por revelación de secretos, al entender que se trataba de una vulneración flagrante del secreto profesional, lo que atenta directamente contra el Derecho de defensa, pilar esencial del Estado de derecho.

Ciclo de debates “Sociedad Civil y Estado de Derecho”. Desde 2024, el ICAM promueve el ciclo “Sociedad Civil y Estado de Derecho”, un espacio de reflexión plural sobre grandes retos jurídicos y democráticos. Este foro ha reunido a juristas, jueces, fiscales, académicos, periodistas y representantes sociales para abordar cuestiones clave como la independencia judicial, la garantía efectiva de derechos fundamentales o la elaboración de leyes de acuerdo a criterios técnicos y el interés general.

Defensa de la Democracia como Derecho Humano. El ICAM ha presentado un escrito de amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitando que la democracia sea reconocida como un derecho humano fundamental, dotado de contenido normativo propio y tutelable en sí mismo.

Adopción de la “Declaración de Madrid” en la Cumbre Iberoamericana de la Abogacía, como respuesta al deterioro del Estado de Derecho en diversos países latinoamericanos.

Avances en todas las áreas de gobierno

A estos avances, se suman otros muchos hitos estratégicos impulsados por las distintas áreas de responsabilidad de los miembros de la Junta de Gobierno. En formación, destaca la consolidación del pionero Programa Executive para Consejeros en Gobierno Corporativo, dirigido a abogados en alta dirección. También se ha reforzado el papel de la Corte de Arbitraje del ICAM, con un plan de acción para posicionarla como institución de referencia en arbitraje empresarial y se ha creado en el área reservada un nuevo portal sobre normativa: normativa 360º.

En Extranjería, el ICAM ha organizado su I Congreso de Extranjería y ha ampliado los servicios de presentación de solicitudes y trámites online a través de la plataforma Mercurio. Por último, la Junta de Gobierno ha impulsado la preservación y puesta en valor del Patrimonio histórico del ICAM con la inauguración este 2025 del Museo ICAM de la abogacía.

