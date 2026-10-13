El Centro de Estudios Garrigues se alza con el primer premio en la V edición del Moot Court de Derecho Tributario, celebrada en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM

El Moot Court de Derecho Tributario ha celebrado su quinta edición con un récord de participación y la incorporación de estudiantes de universidades de distintas partes de España a una competición que combina formación jurídica, argumentación y práctica profesional.

La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha acogido la final de esta edición, en la que el equipo del Centro de Estudios Garrigues se ha proclamado ganador por unanimidad del tribunal. La Universidad Autónoma de Madrid ha obtenido el segundo puesto.

Además, el Centro de Estudios Garrigues ha recibido el premio al mejor escrito de demanda, mientras que la Universidad Complutense de Madrid ha sido reconocida por el mejor escrito de contestación. Por su parte, Pablo Ferreiras, de la Universidad Autónoma de Madrid, ha obtenido el premio al mejor letrado.

Durante tres jornadas, los equipos clasificados han afrontado diferentes rondas de la fase oral, celebradas entre el 7 y el 9 de octubre, en las que han tenido que defender sus posiciones ante tribunales formados por profesionales de reconocido prestigio del ámbito tributario.

La competición está organizada conjuntamente por la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, y cuenta con el patrocinio de Uría Menéndez, Cuatrecasas, Pérez-Llorca y la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).

Del caso escrito a la defensa ante un tribunal

El Moot Court plantea a los participantes un caso práctico de Derecho tributario que deben abordar desde las dos posiciones procesales. La primera fase de la competición consiste en la elaboración de los correspondientes escritos jurídicos, lo que exige a los equipos analizar el supuesto, identificar los problemas jurídicos y construir una argumentación sólida.

Los equipos seleccionados pasan posteriormente a la fase oral, en la que deben defender sus argumentos y responder a las cuestiones planteadas por los miembros del tribunal. De este modo, la competición reproduce algunas de las situaciones a las que se enfrentan los profesionales en el ejercicio de la práctica tributaria.

La final de esta quinta edición ha contado con un tribunal integrado por Rosa Litago Lledó, profesora titular de la Universitat de València; José Félix Martín Corredera, magistrado de la Audiencia Nacional; Georgina de la Lastra y Leralta, de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Gloria Marín Benítez, socia de Uría Menéndez; Miguel Muñoz Pérez, socio de Cuatrecasas; Ignacio Arraez, socio de MAIO Legal y vicepresidente de AEDAF; y Adal Salamanca Cabrera, socio en Pérez-Llorca.

Un punto de encuentro entre universidad y práctica profesional

Más allá de la competición, el Moot Court busca acercar a los estudiantes a la realidad del ejercicio profesional y ofrecerles un espacio en el que poner en práctica conocimientos y habilidades que van más allá del estudio académico: capacidad de análisis, construcción de argumentos, expresión oral y defensa jurídica.

“El Moot Court ofrece a los estudiantes una oportunidad única para poner en práctica sus conocimientos en un entorno exigente y realista, fortaleciendo competencias esenciales como el análisis, la argumentación jurídica y la defensa oral. Desde la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM apoyamos este tipo de iniciativas, que contribuyen a acercar la formación universitaria a la realidad profesional y favorecen el contacto de los estudiantes con destacados profesionales del ámbito tributario, Nuria García Piñeiro, directora de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

La creciente participación registrada en esta quinta edición confirma el interés de las universidades y de los estudiantes por este tipo de iniciativas y refuerza el carácter del Moot Court como espacio de encuentro entre la formación especializada y la práctica profesional del Derecho tributario.

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