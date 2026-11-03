El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a Primark a abonar las diferencias salariales de las trabajadoras de Bizkaia desde el 23 de mayo del 2024, de forma que da la razón a ELA en su demanda para que se aplique el convenio textil del territorio.

Según ha informado ELA, la empresa aplicaba el convenio de empresa, en vez del sectorial que les correspondía y, con esta sentencia, las trabajadoras de Primark Bizkaia "cobrarán los salarios acordes al convenio colectivo sectorial del comercio textil de Bizkaia".

El sindicato denunció que Primark aplicaba el convenio de empresa, "con salarios más bajos, en vez del convenio sectorial del comercio textil del territorio, que contempla salarios más altos".

Según la central sindical, las trabajadoras tenían, desde el 23 de mayo de 2024, "derecho a cobrar los salarios que recoge el convenio sectorial, de acuerdo a la reforma laboral del 2021, así como doctrina precisada por el Tribunal Superior el 16 de abril de 2026".

Ahora, la Justicia ha dado la razón al sindicato, por lo que Primark deberá abonar las diferencias salariales de las trabajadoras de Bizkaia desde el 23 de mayo del 2024.

ELA demandó a Primark y aunque la solicitud judicial fue desestimada en primera instancia por el Juzgado numero 11 de Bizkaia, el sindicato recurrió solicitando que se declarase nula dicha sentencia y se estimase su pretensión. Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso, ELA se felicita por "esta victoria judicial" y asegura que continuará trabajando "para frenar la estatalización de las condiciones laborales".

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