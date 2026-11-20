La firma refuerza su apuesta por el derecho de los negocios, la inversión internacional y las nuevas realidades empresariales

EVENOR Abogados da un nuevo paso en su trayectoria con el lanzamiento de una nueva identidad corporativa que refleja la evolución experimentada por el despacho en los últimos años.

La renovación no responde únicamente a un cambio de imagen, sino a la voluntad de proyectar hacia el exterior una realidad que ya forma parte de su presente: un despacho con una trayectoria consolidada, que incorpora una nueva generación de abogados y amplía su capacidad de respuesta ante los retos jurídicos de un entorno empresarial cada vez más internacional y tecnológico.

La nueva etapa mantiene los valores que han acompañado a la firma desde sus orígenes —el rigor jurídico, la honestidad y la independencia— y los combina con una visión más contemporánea del ejercicio de la abogacía. EVENOR se posiciona así como un despacho preparado para acompañar a empresas, inversores y particulares que desarrollan su actividad en España en un contexto marcado por la internacionalización, la movilidad y la transformación de los modelos de negocio.

La renovación también se refleja en la evolución de sus áreas de práctica. Junto al derecho mercantil y societario y al asesoramiento en operaciones e inversiones internacionales, EVENOR incorpora una atención específica a ámbitos como el derecho de nuevas tecnologías, los negocios digitales, la movilidad internacional de profesionales e inversores y las cuestiones jurídicas que surgen cuando una actividad empresarial se desarrolla entre distintas jurisdicciones.

“Esta nueva identidad representa quiénes somos hoy y, sobre todo, hacia dónde queremos ir. Hemos querido conservar la experiencia y los valores que han definido nuestra trayectoria, pero incorporando una mirada nueva, nuevas capacidades y una forma de entender el Derecho cada vez más conectada con la realidad de nuestros clientes”, asegura Adolfo Martos, socio fundador.

Una identidad que une experiencia y visión de futuro

El nuevo universo visual de EVENOR parte precisamente de esa combinación entre tradición y contemporaneidad. La identidad gráfica integra un símbolo de inspiración orgánica con una tipografía de carácter actual, buscando representar el equilibrio entre la experiencia propia de una firma jurídica consolidada y una visión orientada al futuro.

La elección cromática —con un borgoña profundo y un gris oscuro como tonos principales— busca transmitir confianza, profesionalidad, estabilidad y cercanía, mientras que los colores complementarios introducen matices de sofisticación y modernidad.

Pero la nueva identidad es, sobre todo, la expresión de una evolución profesional. “Evolucionar no es cambiar de rumbo”, señala el propio concepto de marca, sino fortalecerlo con una imagen capaz de reflejar la pasión, la ética y la dedicación con las que EVENOR entiende el ejercicio de la abogacía.

Una nueva generación para un entorno legal global

La incorporación de profesionales más jóvenes supone uno de los elementos centrales de esta nueva etapa. La firma busca combinar la experiencia acumulada durante años de ejercicio con nuevas perspectivas y conocimientos capaces de responder a cuestiones que hace apenas unos años ocupaban un espacio mucho menor en el asesoramiento jurídico.

Entre ellas se encuentran la contratación tecnológica, la regulación de servicios digitales, la protección jurídica de modelos de negocio innovadores o el cumplimiento normativo en entornos digitales. A ellas se suman las necesidades derivadas de la movilidad internacional de trabajadores cualificados, empresarios, inversores y nómadas digitales.

Esta evolución mantiene, al mismo tiempo, una vocación internacional que forma parte de la identidad de EVENOR. El despacho trabaja con empresas e inversores extranjeros que desarrollan proyectos en España y actúa como punto de conexión entre el marco jurídico español y otros sistemas legales. La firma es, además, miembro en España de TEN —The European Network of Law Firms—, una red de despachos independientes especializados en derecho mercantil con presencia en más de 25 países europeos.

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