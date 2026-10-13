La cita será el 28 de octubre en Lima y contará con la participación de General Counsel y responsables legales y de cumplimiento de compañías con operaciones en Perú, Colombia, México y Estados Unidos.

El XII Foro Gerencias Legales Lima 2026, que se celebrará el próximo 28 de octubre en Los Tallanes Hotel & Suites, en San Isidro, reunirá a líderes jurídicos, General Counsel y expertos en cumplimiento y arbitraje de la región para analizar los principales desafíos que enfrentan las áreas legales, entre ellos la gestión de nuevos riesgos empresariales, la infraestructura y la energía, la inteligencia artificial, el arbitraje internacional y las crisis corporativas.

Esta es la última edición del Foro en 2026, tras su paso por Monterrey, Miami, Bogotá y Ciudad de México.

El Foro contará con la participación de 27 panelistas: Narciso Lema, Data & AI Manager for North SSA de IBM; Andrea Mon, Global Director, Ethics & Compliance – Investigations de John Deere; Martín Alegría del Carpio, Senior Legal Manager – Perú, Head of Legal de Xiaomi Technologies; Maria Ximena Guzmán, Senior Litigation Counsel ACAC de Uber; Carlos Andrés Bonilla, vicepresidente Legal Colombia & Perú de CEMEX; Hernán Velando, Legal Affairs Manager de DP World; Diana Gárate, gerente legal de Regulación de APM Terminals Callao; Alvaro Tovar, Legal Counsel contracts de COMCEL S.A.; Martín Posada, Legal & Compliance Director Northern South America de Bureau Veritas Group; Daniella Ponce, directora legal y Compliance – Perú de Prosegur; Jean Paul Maufinet, Ethics & Compliance Officer de OHLA; Mariateresa Castro, gerente regional Legal & Cumplimiento (Chile, Colombia y Perú) de Coney Park – The Carlyle Group; Silvana Pérez, gerente corporativo de Cumplimiento y Chief Data Protection Officer de UNACEM Corp; Gillian Paredes, gerente legal de Luz del Sur; Luis Alberto Del Campo, gerente de Asuntos Corporativos de OIG Perú; Leonardo Berrio, secretario general y Asuntos Legales – General Counsel de ESENTTIA; Jose Delmar, gerente legal Senior de Integratel Perú; Walter Álvarez, General Counsel & Corporate Secretary de Niubiz; Carlos Gómez de la Torre, gerente legal corporativo / Oficial de Cumplimiento de Real Plaza; Ana Ferrucci, gerente de Asesoría Legal de COSAPI; Vanessa Huertas, Jefe Legal de Grupo ATV; Cynthia Herrera, gerente legal y de Cumplimiento Normativo de Urbanova; Carlos Hermoza, gerente legal y de Cumplimiento / Oficial de Protección de Datos de Valmer Systems; Roberto Dipinto, General Counsel / Head of Legal, Compliance, ESG & Quality de Grupo IPS; Yngrid Palmer, Associate General Counsel de Flanigan's Enterprises, Inc.; Arnold Y. Castillo, Managing Director de Secretariat; y Tomas Leonard, International Arbitration Counsel and Arbitrator.

La jornada arrancará con "El nuevo mapa de riesgos para las empresas: ¿estamos realmente preparados?", un panel dedicado a la forma en que las gerencias legales enfrentan una nueva generación de riesgos empresariales. Los ciberataques, la inteligencia artificial y la responsabilidad de los directores formarán parte del análisis, junto con la respuesta de las áreas legales ante crisis reputacionales, eventos catastróficos y situaciones de interrupción del negocio.

A continuación, la mirada se trasladará a proyectos sectoriales en el panel "Infraestructura, energía y recursos naturales: nuevas reglas del juego", donde los expertos discutirán el peso que han adquirido la sostenibilidad y la licencia social para operar en el desarrollo de estas actividades.

La automatización y sus implicaciones para las áreas legales protagonizarán "Inteligencia artificial, datos y ciberseguridad", una sesión que abordará la gobernanza de la inteligencia artificial, la privacidad de los datos y las medidas con las que las compañías fortalecen su resiliencia digital.

Ya por la tarde, "Disputas, arbitraje y gestión estratégica de controversias" reunirá a expertos en resolución de conflictos para debatir sobre la prevención de disputas, el arbitraje internacional, los dispute boards y la gestión eficiente de los conflictos empresariales.

El papel del General Counsel dentro de la empresa será el eje de "Liderazgo estratégico de las gerencias legales", un panel que analizará los nuevos modelos de gerentes legales que actúan como socios estratégicos del negocio y contribuyen a generar valor para sus organizaciones.

Impulsado por Gericó Associates, el evento cuenta con el patrocinio de DLA Piper, Akerman, Rodríguez Angobaldo Abogados, CMS Grau, Jurex y Porto Legal.

El Foro Gerencias Legales reúne desde 2023 a quienes lideran la función jurídica en las principales organizaciones de Iberoamérica. En cada edición, General Counsel, directores jurídicos y responsables de la contratación de servicios legales comparten su experiencia y debaten entre pares sobre asuntos como la gobernanza, el cumplimiento, la transformación digital, el arbitraje internacional y la resiliencia corporativa, con la mirada puesta en las decisiones jurídicas que inciden en la estrategia y el crecimiento de sus organizaciones.

Asimismo, en el marco del Foro de Gerencias Legales de Lima, Gericó Associates presenta los Legal Leadership Awards Lima 2026, una iniciativa para reconocer y poner en valor el liderazgo de quienes hoy dirigen las áreas legales de las principales compañías del país y de la región. Esta primera edición, que tendrá lugar el 29 de octubre en La Rosa Náutica de Lima, distingue a la primera generación de profesionales reconocidos por los Legal Leadership Awards en Lima, marcando el inicio de una plataforma de referencia para el liderazgo jurídico corporativo en Latinoamérica.

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