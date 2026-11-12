Tras contar con la participación de 92 opositores en su primera edición, el programa regresa con nuevos contenidos y un refuerzo de las tutorías personalizadas

La iniciativa busca mejorar el rendimiento en el estudio, fortalecer la confianza y la estabilidad emocional de los opositores y ayudarles a afrontar los exámenes en las mejores condiciones.

Fundación Notariado pone en marcha una nueva edición del Programa de Entrenamiento Mental para Opositores a Notario, una iniciativa destinada a complementar la preparación académica de los futuros notarios con herramientas que les permitan mejorar su rendimiento en el estudio, gestionar el estrés, reforzar su motivación y autoestima y afrontar con mayor seguridad las distintas pruebas de la oposición.

Impulsado por primera vez en 2024, el programa contó con la participación de 92 opositores y recibió una valoración muy positiva por parte de los alumnos. Esta experiencia ha servido de punto de partida para desarrollar una segunda edición renovada, con mejoras en los contenidos, los formatos y, especialmente, el acompañamiento y el apoyo que reciben los participantes.

Para Raimundo Fortuñy, director feneral de Fundación Notariado, “la preparación de las oposiciones a notario exige un enorme esfuerzo intelectual y personal”. “Desde Fundación Notariado queremos contribuir a que los opositores afronten este proceso con las mejores herramientas posibles, prestando atención no solo a su formación jurídica, sino también a su bienestar emocional y a su capacidad para gestionar las exigencias de la oposición”, asegura.

El programa ha sido creado por Juan Manuel Ruigómez, abogado del Estado, coach y fundador de Inteligencia Opositora, quien ha desarrollado una metodología específica de entrenamiento mental orientada a ayudar a los opositores a superar las dificultades que surgen durante las distintas etapas de su preparación.

Formación y acompañamiento personalizado

El programa está estructurado en 36 lecciones en vídeo, distribuidas en 12 módulos, que los alumnos pueden seguir a su propio ritmo y adaptar al momento de la oposición en el que se encuentren. Sus contenidos abordan aspectos como las técnicas de estudio, la memoria y la concentración, la gestión de las emociones, la motivación y la autoestima, así como la preparación del cante, el control de los nervios ante el tribunal y las estrategias para afrontar los exámenes orales y el dictamen.

Sin embargo, uno de los principales valores del programa reside en el acompañamiento directo y continuado que Juan Manuel Ruigómez ofrece a los opositores. Además de los contenidos audiovisuales, los participantes cuentan con encuentros grupales mensuales online, un foro de participación, consultas privadas y apoyo a través de WhatsApp. Este contacto permite abordar las dificultades concretas que surgen durante la preparación, resolver dudas y ofrecer orientación y estrategias prácticas adaptadas a las necesidades de los alumnos.

En palabras de Juan Manuel Ruigómez, creador del programa, “cada opositor afronta dificultades diferentes a lo largo de su preparación. Por eso, además de proporcionar técnicas y herramientas de entrenamiento mental, es fundamental ofrecer un acompañamiento cercano y continuado que permita identificar esas dificultades y trabajar sobre ellas de forma personalizada”.

La segunda edición incorpora mejoras en los contenidos, los formatos y la atención personalizada a los alumnos. Además, se está trabajando en nuevos materiales y esquemas prácticos que facilitarán la aplicación de las técnicas de entrenamiento mental al estudio, al cante y a los distintos ejercicios de la oposición.

El programa está concebido como un complemento a la labor que realizan las academias y los preparadores, incorporando herramientas de entrenamiento mental que contribuyen al desarrollo de las capacidades personales de los opositores.

Becas para facilitar el acceso

Con el objetivo de que el mayor número posible de opositores pueda beneficiarse de esta formación, Fundación Notariado e Inteligencia Opositora asumirán conjuntamente 1.000 euros del coste del programa, valorado en 1.200 euros.

De esta forma, la aportación máxima de cada alumno será de 200 euros, IVA incluido, distribuidos en dos pagos: 100 euros al incorporarse y otros 100 euros transcurridos doce meses, siempre que haya mantenido una participación activa y cumplido los compromisos adquiridos.

La nueva edición se extenderá durante el ciclo de oposiciones iniciado en noviembre de 2026, hasta el cierre de la convocatoria correspondiente.

Los opositores interesados en participar pueden solicitar información a través de la página web de Fundación Notariado o del correo electrónico relacionesinstitucionales@fundacionnotariado.org.

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