Nace con la premisa de que el riesgo legal es un asunto de gestión, no solo de defensa, y trabaja con una visión integral del riesgo empresarial

El despacho, fundado por Álvaro Martín Porras, centrará su actividad en el asesoramiento y la defensa de empresas, administradores y directivos, con práctica también en Derecho Mercantil y Derecho Digital e Inteligencia Artificial.

Martín Porras Abogados inicia su actividad en Madrid bajo la dirección de Álvaro Martín Porras. Con sede en la calle Zurbano, la firma centra su práctica en el asesoramiento jurídico y la defensa de empresas, administradores y directivos, especialmente en procedimientos penales económicos de alta complejidad, y cuenta también con áreas de Compliance, Derecho Mercantil y Derecho Digital e Inteligencia Artificial.

El lanzamiento se produce en un momento de gran exposición de las empresas al riesgo penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica, las nuevas obligaciones en materia de canales internos de información y el aumento de las investigaciones internas han situado el cumplimiento normativo en la agenda de los órganos de administración. A ello se suma un entorno regulatorio cada vez más exigente en materia tecnológica, marcado, entre otras normas, por el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial.

La firma sitúa la litigación como eje de su actividad. Su práctica abarca procedimientos penales económicos de especial complejidad (fraudes, blanqueo de capitales, insolvencias punibles o administración desleal), asuntos ante la Audiencia Nacional y recursos de apelación y casación. Junto a la vertiente procesal, el despacho desarrolla también una práctica de asesoramiento preventivo: diseño e implantación de programas de Compliance penal, canales de denuncia, gobierno corporativo, investigaciones internas y asistencia en entradas y registros e inspecciones.

El socio fundador, Álvaro Martín Porras, cuenta con 30 años de experiencia en el ámbito empresarial y una trayectoria jurídica vinculada al Derecho Penal y al asesoramiento a empresas. Incorporado al Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en 2004, ha intervenido en numerosos procedimientos penales y, desde 2006, compagina la defensa ante los tribunales con el asesoramiento jurídico a empresas. Su experiencia incluye también el asesoramiento a una multinacional con sede en Singapur en materia de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

“La empresa necesita abogados que entiendan su negocio, no solo su expediente”, señala. “El riesgo legal se gestiona igual que cualquier otro riesgo empresarial: se anticipa, se mide y se decide. Cuando llega el procedimiento, la estrategia ya debería estar construida”.

Álvaro subraya, además, el peso de la vertiente procesal: “Queremos construir una firma en la que la especialización y la participación directa del socio estén presentes en cada asunto. En procedimientos complejos, conocer bien la realidad de la empresa y definir una buena estrategia procesal es fundamental".

El despacho dirige su actividad a pymes y compañías del mid-market sin estructura interna de cumplimiento, a órganos de administración y a directivos a título individual, con especial atención a sectores regulados como el financiero, el inmobiliario, el sanitario y el tecnológico. La implicación directa del socio en cada asunto se plantea como una decisión estratégica del modelo de firma.

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