Garrigues vuelve a batir su propio récord y alcanza unos ingresos de 527,69 millones de euros en 2025

Con un incremento de 45,84 millones en el año, supera un nuevo récord y encadena 12 años consecutivos de crecimiento.

Los ingresos de Garrigues aumentan un 9,51% en 2025, hasta los 527,69 millones.

Garrigues ha vuelto a batir su propio récord: en 2025, ha alcanzado unos ingresos de 527,69 millones de euros, lo que supone un incremento de 45,84 millones (un 9,51%) respecto al año anterior. El despacho, el primero de la UE por ingresos, encadena 12 años consecutivos de crecimiento.

Cifra de negocios

La cifra de negocios en España, su principal mercado, fue de 437,15 millones, tras aumentar un 4,28%. Los ingresos internacionales crecieron un 44,49%, hasta los 90,54 millones. El peso del negocio internacional (Garrigues está presente con 32 oficinas en 12 países de 4 continentes) se sitúa en el 17,16% sobre el total. Las dos principales áreas geográficas del despacho fuera de España, Latinoamérica y Portugal, crecieron a doble dígito en el ejercicio.

Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, afirma que 2025 fue un buen ejercicio para el despacho. “Gracias a la confianza de nuestros clientes, al esfuerzo de nuestro equipo y a la consolidación de nuestra estrategia hemos conseguido aumentar los ingresos aún más que en ejercicios anteriores. Pero nuestro objetivo no es crecer por crecer, sino lograr que el crecimiento sea sólido y rentable, de modo que podamos seguir ofreciendo el mejor servicio posible, contar con los mejores profesionales e invertir en todo aquello que consideramos estratégico, como es nuestra transformación digital. Confiamos en seguir en esta misma línea a lo largo del ejercicio 2026”.

Áreas de práctica

Las principales áreas de práctica incrementaron sus ingresos en el ejercicio. Mercantil y Fusiones y Adquisiciones es la que tiene más peso en el negocio (con un 32,59%), seguida por Tributario (29,31%), Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje (12,60%), Laboral (12,16%) y Administrativo y Constitucional (7,78%).

En los últimos cinco años, la inversión en tecnología y digitalización ha ascendido a 75 millones, impulsada por un triple objetivo: proporcionar entornos digitales personalizados a los clientes para mejorar el servicio tradicional y ofrecer nuevos servicios, incorporar la estrategia de inteligencia artificial como ventaja competitiva, y mejorar la eficiencia operativa mediante la automatización de procesos y la digitalización.

Hitos más destacados

Entre los hitos de 2025, destacan tres: la integración del despacho mexicano Sánchez Devanny, la mudanza de la sede corporativa a las madrileñas Torres de Colón y la culminación del Plan de Sostenibilidad 2023-25. El primero ha impulsado a México, un país con un enorme potencial, como segundo mercado de la firma. El segundo ha supuesto el traslado a un edificio representativo y moderno que cumple todos los requisitos para prestar el mejor servicio a los clientes. El tercero ha permitido al despacho contar con una hoja de ruta para avanzar en aspectos clave en los ámbitos medioambientales, sociales y de gobernanza.

Además, en 2025 g-digital, la división de negocio digital de Garrigues, se ha consolidado con un catálogo de soluciones que cubre el ciclo completo de la confianza digital, la necesaria infraestructura digital para la seguridad jurídica. g-digital es un elemento importante para diversificar las actividades del despacho en un entorno cada vez más digital, a través del desarrollo de productos y servicios diseñados de manera conjunta entre el equipo de tecnólogos y los abogados del despacho.

Por su parte, G-advisory, la filial de consultoría especializada en energía y sostenibilidad de Garrigues, ha cumplido 25 años. A lo largo de este periodo, ha desarrollado proyectos en más de 40 países de los 5 continentes para el sector privado, administraciones públicas, asociaciones sectoriales y organismos multilaterales, entre otros muchos clientes.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos