Lefebvre y REICAZ refuerzan su colaboración impulsando la innovación entre los colegiados de Zaragoza

El Real e Ilustre Colegio de la Abogacía de Zaragoza (REICAZ) y Lefebvre han suscrito un Convenio de Colaboración con el objetivo de desarrollar una alianza estratégica orientada a fortalecer la formación, la actualización profesional y el acceso a recursos jurídicos prácticos para los abogados y abogadas del Colegio.
El acuerdo fue firmado por el decano del REICAZ, Alfredo Sánchez-Rubio Triviño, y por el presidente de Lefebvre, Juan Pujol Jaén.
Acceso a GenIA-L de Lefebvre
Uno de los ejes centrales del convenio es la difusión entre los colegiados de la base de datos con inteligencia artificial generativa “Neo GenIA-L assistant” (GenIA-L), una herramienta diseñada para facilitar el trabajo jurídico mediante el acceso ágil a información práctica y actualizada.
En el marco del acuerdo, REICAZ realizará una campaña de comunicación dirigida a sus colegiados para dar a conocer esta solución tecnológica.
Con esta actuación, ambas entidades apuestan por integrar soluciones tecnológicas avanzadas en el ejercicio profesional de la abogacía, favoreciendo la eficiencia y la competitividad del colectivo.
Condiciones ventajosas
El convenio contempla igualmente la promoción entre los colegiados de las obras de Lefebvre —incluidos los reconocidos Mementos y otras líneas editoriales— en condiciones preferentes, previa validación de los títulos concretos.
Esta línea de colaboración refuerza el compromiso con la formación continua y el acceso a contenidos jurídicos de alta calidad, contribuyendo a la actualización permanente de conocimientos en un entorno normativo en constante evolución.
Proyección nacional
Con esta alianza, REICAZ y Lefebvre consolidan una relación orientada a la modernización del ejercicio profesional, la incorporación de herramientas tecnológicas avanzadas y el fortalecimiento del ecosistema jurídico, en beneficio directo de la abogacía zaragozana.