Imaz destaca la importancia de área Legal de Repsol en la toma de decisiones de la compañía

Personas y talento han de ser dos de las grandes apuestas en los procesos de innovación en las empresas

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, destacó hoy que el área Legal de Repsol es clave “en la competitividad” y en la toma de decisiones de la compañía.

En la apertura de la segunda edición de ‘Innminds, Tecnología e Innovación Legal’, celebrado en Campus Repsol, en Madrid, Imaz subrayó la apuesta por las personas y la digitalización en Repsol.

En un evento que reunió a referentes del ámbito jurídico tanto nacionales como internacionales, Imaz recalcó que personas y talento han de ser dos de las grandes apuestas en los procesos de innovación en las empresas, sobre todo a la hora de llevar a cabo cambios en la cultura y en las formas de trabajar, mucho más colaborativas y abiertas al resto de la organización.

Destacó el carácter transformador de las nuevas tecnologías y la digitalización a la hora de hacer avanzar los objetivos de la compañía. Y subrayó, en referencia a la inteligencia artificial (IA), que estas tecnologías permitirán dejar de hacer tareas repetitivas, mientras que el conocimiento y la experiencia de los empleados aportan valor y eficiencia.

El profesor de la escuela legal de la Universidad de Standford, abogado y emprendedor, Roland Vogl, pronunció la conferencia magistral. En ella abordó, entre otros aspectos, cómo la inteligencia artificial está cambiando completamente la dinámica de los departamentos legales y de los despachos, tanto a nivel organizativo como en el aprendizaje y la formación de sus profesionales.

El profesor de la Universidad de Oxford, escritor y experto en IA, Richard Susskind y el Director General de Asuntos Legales de Repsol y Secretario del Consejo de Administración de Repsol, Pablo Blanco, mantuvieron una conversación sobre el impacto de la IA en la práctica jurídica y sobre cómo será el futuro de la abogacía.

InnMinds se ha consolidado como un espacio de referencia para la innovación en el ámbito jurídico, con presencia de profesionales de despachos, departamentos legales de empresas, universidades e instituciones del sector legal, con el objetivo de compartir experiencias y reflexionar sobre los retos actuales que enfrenta la industria legal en un contexto de transformación.

