Durante la reunión se ha trasladado a la ministra los puntos en común identificados por asociaciones, colectivos y sindicato sobre el desarrollo reglamentario de la Pasarela

El presidente de Abogacía Española, Salvador González, y el presidente de la Comisión de Previsión Social y decano de Alicante, Ignacio Gally, se han reunido con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre el desarrollo reglamentario de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Al encuentro ha asistido también el abogado Jaume García Vicente, elegido por las asociaciones, colectivos y sindicato, en la reunión de trabajo del 18 de septiembre, en Abogacía Española, y Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

Durante el encuentro se han presentado 12 puntos compartidos que las organizaciones acordaron trasladar al Ministerio, tras poner en común sus propuestas:

1. Derecho a una simulación individualizada previa y vinculante antes de la decisión irreversible.

2. Libertad de prueba y principio de contradicción frente a los certificados de la mutualidad.

3. Imputación voluntaria del excedente de fondos a la mejora de las bases de cotización históricas.

4. Mantenimiento del remanente inconvertible como producto de ahorro o fondo complementario privado.

5. Aplicación estricta de las bases mínimas históricas en valores nominales (sin actualización por IPC) e imputación del periodo más reciente al más antiguo.

6. Coeficiente de mejora dentro de la horquilla legal (0,67–0,87).

7. Delimitación restrictiva del concepto de «pensionista» objeto de exclusión legal.

8. Independencia entre el fondo económico y el reconocimiento de tiempo para mayores de 52 años y etapas pre-1995.

9. Mantenimiento y continuidad de la prestación por Incapacidad Temporal (IT) en curso.

10. Exclusión de las aportaciones complementarias del perímetro obligatorio de la pasarela.

11. Efectividad e inmediatez del complemento a mínimos del RETA.

12. Reivindicación procesal de la Jurisdicción Social y suspensión de plazos de caducidad.

Estos puntos son el resultado del trabajo desarrollado por las organizaciones de mutualistas y la Comisión de Previsión Social de Abogacía Española, durante la reunión del 18 de septiembre, y recogen los principales puntos de convergencia entre las organizaciones, sin perjuicio de las reivindicaciones propias de cada asociación, colectivo y sindicato. De hecho, además de estos puntos compartidos, se mandará al Ministerio los informes y propuestas elaborados por las distintas organizaciones, y que hicieron llegar a Abogacía Española, para que el Ministerio disponga del conjunto del trabajo desarrollado por todos. Este tema fue abordado también durante el Pleno de Abogacía Española, en el que las decanas y decanos trataron temas de especial relevancia para la profesión.

Reunión con asociaciones, colectivos y sindicato

Junto a Salvador González e Ignacio Gally, ha participado en el encuentro el abogado Jaume García Vicente. Durante la reunión del pasado 3 de septiembre, Abogacía Española propuso a las asociaciones, colectivos y sindicato que eligieran entre ellos a un abogado para participar en la reunión con la ministra.

La elección tuvo lugar el pasado viernes, 18 de septiembre, durante un nuevo encuentro en la sede de Abogacía Española. Para garantizar que la decisión correspondiera exclusivamente a las organizaciones, los representantes de Abogacía Española abandonaron por decisión propia la sala antes de que se produjese la conversación sobre este tema, y la consecuente votación, que se celebró a puerta cerrada. Las asociaciones, colectivos y sindicato eligieron entonces a García Vicente entre sus miembros. Una vez finalizada la votación, el encuentro se retomó para continuar trabajando en detalle las propuestas que han sido trasladadas al Ministerio.

Urgencia para avanzar en el reglamento

Durante la reunión, Abogacía Española ha reiterado ante Saiz la necesidad de avanzar con la máxima celeridad en la elaboración y aprobación del reglamento. La urgencia fue también una de las cuestiones compartidas por las asociaciones, colectivos y sindicato durante el encuentro del 18 de septiembre.

González ha insistido asimismo en que el desarrollo reglamentario debe mantener un carácter eminentemente técnico, ofrecer certezas y seguridad jurídica y dar respuesta a las distintas situaciones de los profesionales afectados.

La reunión da continuidad a la constante interlocución mantenida con el Ministerio. En el anterior encuentro entre Salvador González y Elma Saiz participaron también Albert Sierra, vicepresidente de la Comisión de Previsión Social y decano del Col·legi d’Advocats de Girona, y Borja Suárez Corujo, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Durante aquella reunión, el presidente de Abogacía Española solicitó ya que la tramitación del reglamento fuera declarada urgente, una petición que la ministra se comprometió a trasladar al Consejo de Ministros.

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