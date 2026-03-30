La aviación afronta un escenario de riesgos interconectados que redefine su operativa global

El ‘Aviation Day 2026’ de Clyde & Co analiza cómo geopolítica, transición energética, ciberseguridad y regulación condicionan la toma de decisiones en el sector

La industria de la aviación se enfrenta a un cambio de paradigma en el que la gestión simultánea de múltiples riesgos —geopolíticos, energéticos, tecnológicos y regulatorios— se ha convertido en un elemento estructural de su operativa.

Esta fue una de las principales conclusiones del ‘Aviation Day 2026’, organizado por Clyde & Co en Madrid, que reunió el pasado jueves día 26 a aerolíneas, gestores aeroportuarios, lessores, aseguradoras, brokers y expertos jurídicos especializados en aviación.

Durante la jornada, celebrada en la Torre Emperador, se puso de manifiesto que el sector ha dejado atrás un entorno de relativa estabilidad para operar en un contexto marcado por la incertidumbre constante. La geopolítica, en particular, ha pasado a condicionar decisiones operativas del día a día. Las tensiones internacionales, los conflictos armados, las sanciones o las restricciones al espacio aéreo están impactando en la planificación de rutas, en la cadena de suministro y en los costes, especialmente en lo relativo al combustible. En este contexto, se destacó que factores como los aranceles, las sanciones o los cambios regulatorios en terceros países están teniendo un efecto directo en el mantenimiento de flota, los tiempos de entrega y la disponibilidad de piezas. A ello se suman nuevos riesgos técnicos, como las interferencias en los sistemas de navegación, que obligan a reforzar los mecanismos de seguridad operacional.

En paralelo, la transición energética avanza en un contexto de fuerte presión regulatoria, especialmente en Europa. Aunque el sector comparte los objetivos de descarbonización, se evidenció la dificultad de acompasar estas exigencias con la realidad operativa. La disponibilidad limitada de combustibles sostenibles de aviación (SAF), su elevado coste y la falta de soluciones tecnológicas maduras plantean importantes desafíos.

Se puso de relieve que, pese a su potencial, el SAF representa aún un porcentaje muy reducido del consumo global y no constituye, por sí solo, una solución suficiente. Además, la falta de una aplicación homogénea a nivel global introduce tensiones competitivas entre regiones y obliga a encontrar un equilibrio entre sostenibilidad y viabilidad económica.

De la regulación a la operativa: los ajustes que exige el sector

La regulación, en este marco, sigue siendo esencial, pero también añade complejidad. El sector opera bajo estándares muy exigentes, especialmente en materia de seguridad, donde no existen diferencias sustanciales entre tipos de operación. Sin embargo, el aumento de la presión normativa en ámbitos como la sostenibilidad o la operativa aeroportuaria, unido a la rapidez de los cambios regulatorios, dificulta la planificación y genera incertidumbre.

Durante las distintas mesas de debate, se subrayó la necesidad de acompañar estas exigencias con incentivos y con marcos más previsibles que permitan a la industria adaptarse sin comprometer su competitividad. Estas tensiones se reflejan también en la gestión de infraestructuras y servicios aeroportuarios, donde la capacidad limitada o la organización de servicios como el handling afectan directamente a la eficiencia de las operaciones.

Este escenario pone de relieve también las diferencias operativas entre los distintos modelos de aviación. Mientras la aviación comercial se basa en la planificación y la eficiencia, la aviación ejecutiva requiere flexibilidad e inmediatez. Como se puso de manifiesto, ambos modelos comparten exigencias regulatorias similares en materia de seguridad, pese a responder a lógicas operativas muy distintas, lo que genera fricciones que evidencian la necesidad de una mayor adaptación normativa a las particularidades de cada segmento.

Por otro lado, la ciberseguridad se consolida como uno de los principales riesgos estructurales para el sector. La elevada dependencia tecnológica, la interconexión global y el volumen de datos gestionados sitúan a la aviación en una posición especialmente expuesta. Se incidió en que la aviación reúne todos los elementos de una infraestructura crítica altamente vulnerable: dependencia de terceros, criticidad de los sistemas y exposición global, lo que incrementa tanto el impacto potencial de un incidente como la exigencia regulatoria. Estos riesgos no solo afectan a la continuidad de la operación, sino que conllevan implicaciones regulatorias, económicas y reputacionales cada vez más relevantes.

La jornada también abordó la complejidad de la gestión de accidentes aéreos en un entorno global. En caso de siniestro, se activan de forma simultánea múltiples procesos, asistencia a víctimas, investigación técnica, procedimientos judiciales y gestión aseguradora, que deben coordinarse entre distintos actores y, en muchos casos, entre distintas jurisdicciones. Se destacó que un mismo accidente puede dar lugar a reclamaciones en distintos países y bajo distintos marcos jurídicos, lo que incrementa significativamente la complejidad de su gestión. La coexistencia de marcos normativos internacionales y la posible concurrencia de foros de reclamación refuerzan la necesidad de una preparación previa sólida y de protocolos eficaces.

En conjunto, el ‘Aviation Day 2026’ puso de manifiesto que el principal reto del sector no es la existencia de riesgos, sino su creciente interdependencia. La capacidad para gestionarlos de forma integrada será clave para garantizar la sostenibilidad y competitividad de la aviación en los próximos años. Pese a ello, la jornada también reflejó el alto grado de preparación del sector, que cuenta con protocolos, estructuras de gestión del riesgo cada vez más sofisticadas y con una experiencia consolidada en la gestión de crisis complejas, lo que refuerza su fortaleza para afrontar estos desafíos de forma coordinada.

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