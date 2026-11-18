Cumplimiento, intercambio de datos y análisis económicos y técnicos más rápidos para garantizar una aplicación y un cumplimiento armonizados de las sanciones

La Comisión Europea ha creado la Oficina de Sanciones de la UE para reunir los conocimientos especializados de la Comisión en relación con todo el ciclo de vida de las sanciones, desde el diseño de las políticas hasta la aplicación, el cumplimiento y la lucha contra la elusión, incluyendo la divulgación y la colaboración con terceros países.

La Comisión también ha nombrado a Lars Danielsson enviado especial internacional para la aplicación de las sanciones de la UE.

Danielsson asumirá el cargo el 6 de febrero de 2027, cuando finalice el mandato del actual enviado, David O’Sullivan. Una parte central de la labor de la nueva Oficina será apoyar al enviado especial, cuya función es clave para los esfuerzos de la UE por evitar la elusión y colaborar con los países socios. El enviado colabora con terceros países para reducir el riesgo de que las sanciones de la UE se eludan (en particular, a través de rutas comerciales alternativas, canales financieros o redes de contratación pública).

La presidenta von der Leyen ha declarado: «Las sanciones de la UE constituyen un elemento fundamental de nuestra respuesta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Con cada paquete estamos socavando los cimientos de la economía de guerra rusa. Sin embargo, para ser eficaces, deben aplicarse íntegra y rigurosamente y protegerse contra cualquier intento de elusión. Esta es la razón por la que estamos creando la Oficina de Sanciones de la UE para reforzar nuestra capacidad y garantizar el impacto de todos nuestros regímenes de sanciones».

Este enfoque garantizará el papel de la UE en la coordinación de las sanciones con los Estados miembros y terceros países, y es pertinente para todos los regímenes de sanciones, en particular los relativos a Rusia y Bielorrusia, pero también Irán, Corea del Norte, y Siria, y los relacionados con la delincuencia híbrida y organizada. Ayudará a los Estados miembros con orientaciones de cumplimiento, intercambio de datos y análisis económicos y técnicos más rápidos para garantizar una aplicación y un cumplimiento armonizados de nuestras sanciones.

A medida que evolucionan las exigencias de diseño y aplicación de sanciones, resulta esencial reforzar las capacidades y estructuras de la Comisión. La magnitud y la complejidad de estas medidas también han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación, una cooperación más estrecha con los Estados miembros y un mayor compromiso con los socios internacionales.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos