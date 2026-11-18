La compañía ofrecerá descuentos del 25% en publicaciones en formato Internet, del 15% en formato electrónico y del 20% en formación e-learning y boletines “Apuntes & Consejos”.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, pone en marcha una nueva edición de Legal Friday, su campaña anual de descuentos con motivo del Black Friday. En el marco de una de las principales citas comerciales del año, desde el 25 hasta el 30 de noviembre, los profesionales del sector podrán acceder a una selección de contenidos especializados, publicaciones digitales y soluciones formativas en condiciones especiales a través de la tienda online de Lefebvre.

Durante los seis días que durará la campaña, la compañía ofrecerá un 25% de descuento en publicaciones en formato Internet y un 15% en formato electrónico. Asimismo, los usuarios podrán beneficiarse de un 20% de descuento en formación e-learning y en los boletines “Apuntes & Consejos”, diseñados para facilitar el acceso a información práctica y especializada en distintos ámbitos de la actividad empresarial y profesional.

Acceso al conocimiento jurídico

Entre las soluciones disponibles en su catálogo se encuentra QMemento, la base de datos jurídica de Lefebvre potenciada con Inteligencia Artificial Generativa que conecta los Mementos en formato digital con la legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa. Asimismo, destaca ADN (Análisis de Novedades), un servicio digital que reúne las principales novedades jurídicas y facilita el seguimiento de la actualidad normativa, junto con revistas jurídicas y publicaciones periódicas especializadas en diferentes áreas del derecho.

A través de esta iniciativa, Lefebvre reafirma su compromiso con la digitalización y la evolución del sector legal, impulsando el acceso al conocimiento jurídico y promoviendo la innovación como herramienta clave para afrontar los retos de un entorno normativo en constante transformación.

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