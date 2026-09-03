Cinco sesiones dedicadas a las operaciones inmobiliarias en las que se examinará la actualidad del sector desde el ángulo tributario

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, celebrará los días 17 y 18 de septiembre una nueva edición de su Curso de Verano en Santander.

En esta ocasión, centrarán el debate las operaciones inmobiliarias, cuya fiscalidad será analizada por algunos de los expertos tributarios más importantes del país en el Palacio de la Magdalena.

El Curso de Verano 2026 constará de cinco sesiones técnicas en las que se tratarán aspectos de plena actualidad en relación con las operaciones inmobiliarias: políticas fiscales de las Administraciones públicas para incentivar el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda; la fiscalidad directa e indirecta de las operaciones inmobiliarias y su jurisprudencia; el tratamiento fiscal de las nuevas realidades inmobiliarias: flex living (coliving, temporada...), coworking, vivienda asequible, etc; actividad de las empresas familiares que se dedican al arrendamiento de inmuebles y el blanqueo de capitales en las operaciones inmobiliarias. Además del intenso programa técnico, los más de 150 asistentes al curso visitarán la Bodega Bahía de Santander.

El acto de inauguración del jueves 18 contará con la presencia de Bernardo Bande, presidente de AEDAF, junto a Juan Manuel Herrero de Egaña, vocal responsable de Estudios e Investigación y de Relaciones Institucionales de AEDAF y a Manuel Torreiro, delegado territorial de AEDAF en Cantabria.

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