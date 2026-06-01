Lefebvre y Uría Menéndez presentan la segunda edición de la obra «Claves prácticas, medios adecuados de solución de controversias»

La presentación de la edición actualizada de la obra «Claves prácticas, medios adecuados de solución de controversias (MASC) coincide con el primer aniversario de la entrada en vigor de Ley Orgánica 1/2025

La jornada será el próximo 9 de junio en el Auditorio Uría Menéndez situado en la calle Príncipe de Vergara, 187.

Lefebvre, compañía líder en software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, y el despacho Uría Menéndez, una de las firmas españolas con mayor proyección internacional, presentan el próximo 9 de junio «Claves prácticas, medios adecuados de solución de controversias (MASC) » una obra cuyo principal objetivo es el análisis del nuevo requisito preprocesal en el ámbito civil y mercantil.

La nueva edición actualizada coincide con el primer aniversario de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que ha supuesto la transformación de los procedimientos civiles con la introducción de los MASC como requisito previo para acudir a la jurisdicción, además de importantes cambios organizativos en los tribunales de instancia.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil

La obra ofrece un análisis práctico y exhaustivo del nuevo requisito de procedibilidad introducido por la LO 1/2025, de 2 de enero, que es la reforma más relevante de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los últimos 25 años. Además, examina en profundidad la obligación, previa al ejercicio de acciones judiciales civiles y mercantiles, de intentar una actividad negociadora mediante los MASC: mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, negociación directa, opinión de experto independiente y proceso de derecho colaborativo.

Esta 2ª edición, galardonada con el Premio a la mejor publicación divulgativa de la mediación civil y mercantil en España, incorpora la experiencia práctica acumulada tras la entrada en vigor de la reforma y los criterios interpretativos ya fijados por nuestros tribunales. Incluye un anexo con las resoluciones judiciales más relevantes dictadas hasta la fecha, facilitando una visión actualizada y rigurosa del estado de la cuestión.

En la citada obra quedan detalladas las ventajas y desventajas de cada medio adecuado de solución de controversias (MASC), como mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, opinión de experto independiente y Derecho colaborativo. La obra ha sido preparada en su integridad por abogados y abogadas de la práctica de resolución de conflictos de Uría Menéndez.

El evento de presentación del próximo 9 de junio será inaugurado por Agustín Capilla, socio del Área Procesal de Uría Menéndez y contará con una mesa redonda en la que participarán María José Lorena Ochoa, magistrada titular de la Plaza n.º 44 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid; Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia; Manuel García-Villarrubia, socio del Área Procesal de Uría Menéndez; y José María Blanco, counsel del Área Procesal de Uría Menéndez, y magistrado en excedencia.

En el momento en que Uría Menéndez era galardonada con el premio a la Mejor Publicación Divulgativa de la mediación civil y mercantil en España por la citada monografía, los autores reconocieron que la reforma introducida por la LO 1/2025, de 2 de enero debe entenderse como una oportunidad para mejorar la forma en que se gestionan los conflictos, situando a la mediación en un lugar central y reforzando una cultura del acuerdo en el ámbito empresarial.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

AGENDA

Fecha: Martes, 9 de junio, 2026.

Horario: 19h - 21h.

Lugar: Auditorio Uría Menéndez (Príncipe de Vergara, 187 Madrid)

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