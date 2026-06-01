Lefebvre y Uría Menéndez presentan la segunda edición de la obra «Claves prácticas, medios adecuados de solución de controversias»

Lefebvre, compañía líder en software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, y el despacho Uría Menéndez, una de las firmas españolas con mayor proyección internacional, presentan el próximo 9 de junio «Claves prácticas, medios adecuados de solución de controversias (MASC) » una obra cuyo principal objetivo es el análisis del nuevo requisito preprocesal en el ámbito civil y mercantil.
La nueva edición actualizada coincide con el primer aniversario de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que ha supuesto la transformación de los procedimientos civiles con la introducción de los MASC como requisito previo para acudir a la jurisdicción, además de importantes cambios organizativos en los tribunales de instancia.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
La obra ofrece un análisis práctico y exhaustivo del nuevo requisito de procedibilidad introducido por la LO 1/2025, de 2 de enero, que es la reforma más relevante de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los últimos 25 años. Además, examina en profundidad la obligación, previa al ejercicio de acciones judiciales civiles y mercantiles, de intentar una actividad negociadora mediante los MASC: mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, negociación directa, opinión de experto independiente y proceso de derecho colaborativo.
Esta 2ª edición, galardonada con el Premio a la mejor publicación divulgativa de la mediación civil y mercantil en España, incorpora la experiencia práctica acumulada tras la entrada en vigor de la reforma y los criterios interpretativos ya fijados por nuestros tribunales. Incluye un anexo con las resoluciones judiciales más relevantes dictadas hasta la fecha, facilitando una visión actualizada y rigurosa del estado de la cuestión.
En la citada obra quedan detalladas las ventajas y desventajas de cada medio adecuado de solución de controversias (MASC), como mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, opinión de experto independiente y Derecho colaborativo. La obra ha sido preparada en su integridad por abogados y abogadas de la práctica de resolución de conflictos de Uría Menéndez.
El evento de presentación del próximo 9 de junio será inaugurado por Agustín Capilla, socio del Área Procesal de Uría Menéndez y contará con una mesa redonda en la que participarán María José Lorena Ochoa, magistrada titular de la Plaza n.º 44 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid; Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia; Manuel García-Villarrubia, socio del Área Procesal de Uría Menéndez; y José María Blanco, counsel del Área Procesal de Uría Menéndez, y magistrado en excedencia.
En el momento en que Uría Menéndez era galardonada con el premio a la Mejor Publicación Divulgativa de la mediación civil y mercantil en España por la citada monografía, los autores reconocieron que la reforma introducida por la LO 1/2025, de 2 de enero debe entenderse como una oportunidad para mejorar la forma en que se gestionan los conflictos, situando a la mediación en un lugar central y reforzando una cultura del acuerdo en el ámbito empresarial.
AGENDA
- Fecha: Martes, 9 de junio, 2026.
- Horario: 19h - 21h.
- Lugar: Auditorio Uría Menéndez (Príncipe de Vergara, 187 Madrid)