Los juzgados registraron 1,8 millones de asuntos en el primer trimestre de 2026

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes

Los juzgados españoles registraron un total de 1.824.951 asuntos en el primer trimestre de 2026, un 20,6% menos que el año anterior, con un descenso interanual en todas las jurisdicciones del país, especialmente en la del orden civil, que decreció en un 35,8% en lo relativo a las cuestiones de nuevo ingreso.

Además, la resolución de asuntos sufrió una disminución en todas las jurisdicciones del 13,7%, según costa en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2026, del que ha informado este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una nota de prensa.

Según el CGPJ, entre los meses de enero y marzo, los tribunales españoles resolvieron 1.757.204 asuntos, un 13,7 % menos que el año pasado, mientras que los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre ascendieron a 4.758.123, lo que supone "un leve descenso interanual del 0,7%".

En la jurisdicción civil se registraron 785.541 nuevos asuntos, con una reducción del 35,8%, y se resolvieron 734.476, un 22,3% menos. En trámite quedaron al final del periodo 2.728.558 asuntos, un 8,1% menos que al final del primer trimestre de 2025, indica el Poder Judicial.

En su caso, la jurisdicción penal recibió 856.932 nuevos asuntos, un 3,5% menos que un año antes, y se resolvieron 847.127 asuntos, un 5,7% menos, mientras que 1.276.102 quedaron en trámite, lo que supone un 14% más.

El descenso en el ingreso de asuntos de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo fue, con 52.944 nuevos casos, del 2,1%, al tiempo que los asuntos resueltos fueron 52.696, un 13,2% menos que el año anterior, y los que quedaron en trámite, 221.947, variaron al aumentar un 0,4%.

En la jurisdicción social se registraron 129.497 asuntos, un 3,5% menos que entre enero y marzo de 2025. Se resolvieron 122.880 asuntos, un 7,1% menos, y quedaron tramitándose 531.466 asuntos, un 10,4% más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 37,15 asuntos por cada 1.000 habitantes, una ratio que se sitúa 10 puntos por debajo de la de hace un año, que fue de 47,07. La región con la tasa más alta fue Canarias (45,01), seguida por Asturias (41,73) y Madrid (40,59).

También por encima de la media nacional se situaron Cataluña (39,39), Andalucía (37,45) y Murcia (37,41), mientras que el resto de los territorios mostraron una tasa de litigiosidad inferior a la nacional: Baleares (36,90), Comunidad Valenciana (35,47); Navarra (34,40), Castilla y León (33,82), Aragón (33,27), Cantabria (33,05), Galicia (32,15), Castilla-La Mancha (30,98), Extremadura (30,93), La Rioja (28,04) y País Vasco (28,02).

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