Juan Pujol, presidente de Lefebvre, ha señalado que “si dejamos de lado el criterio experto, hacemos que la IA sea cómplice de nuestras decisiones erróneas”.

La compañía ha presentado las nuevas funcionalidades de GenIA-L, su solución de IA jurídica de confianza, entre las que destaca Proyectos, un espacio diseñado para facilitar la gestión de los asuntos profesionales.

La creciente presencia de la IA en el sector jurídico está transformando el ejercicio de la abogacía y plantea nuevos desafíos relacionados con la responsabilidad ante posibles errores de estas herramientas y la importancia del criterio humano en la toma de decisiones. Estos retos han centrado la participación de Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, en el marco de ACCOUNTEX España y LEGALTECH EXPO 2026, que se celebran los días 18 y 19 de noviembre en IFEMA Madrid.

¿Quién responde ante los errores de la IA?

La mesa redonda “La responsabilidad por los errores de la IA”, moderada por Juan Pujol, presidente de Lefebvre, ha reunido a expertos jurídicos y tributarios para analizar las implicaciones de las decisiones basadas en recomendaciones de IA y la importancia de mantener la supervisión humana. En este contexto, la compañía también ha presentado las últimas novedades de GenIA-L, su plataforma de IA jurídica de confianza, que facilita la investigación, el análisis documental y la elaboración de escritos con el respaldo de sus fuentes especializadas.

Durante su intervención, Pujol ha destacado que “la IA puede ser un aliado extraordinario, pero siempre debe prevalecer el criterio humano». En este sentido, ha añadido que «el reto no es evitar que la IA se equivoque, porque seguirá haciéndolo, sino asegurarnos de que en las organizaciones quede claro quién responde cuando eso ocurra. Si dejamos de lado el criterio experto, hacemos que la IA sea cómplice de nuestras decisiones erróneas”.

En la sesión también han participado Javier Gómez-Ferrer, socio del Área Legal de BDO Abogados; Joaquín Delgado, magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional; Agustín Santiago Fernández Pérez, presidente de REAF; Begoña Sesma Sánchez, catedrática de Derecho Financiero y Tributario; y Joan Torres Torres, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF).

Por su parte, Agustín Santiago Fernández Pérez ha recordado que “el cliente confía en nuestros conocimientos y criterio profesional, por lo que debemos verificar la información que ofrece la IA antes de utilizarla”. Una visión compartida por Joan Torres, quien ha advertido de que “la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo, pero nunca sin comprobar sus respuestas, ya que la responsabilidad sigue siendo del asesor”.

La IA transforma el trabajo de los despachos y refuerza el criterio profesional

La transformación del ejercicio de la abogacía ante la incorporación de nuevas tecnologías ha protagonizado la sesión “La paradoja de la IA. Cuanta más IA aparece, más importante se vuelve el criterio humano”, moderada por María de la O Martínez y en la que han participado Sara Molina Pérez-Tomé, Partner & Head of Legal Transformation Business Area de ICAM; Blanca Bardín, socia PwC, y Ana Regal, abogada y responsable de Gestión Interna y Corporativa de Práctica Legal.

Durante el encuentro, los expertos han analizado cómo la automatización de tareas está llevando a los despachos a revisar sus modelos de trabajo y redefinir el valor que aportan a sus clientes. Asimismo, han destacado la importancia de reforzar la colaboración entre los equipos y mantener el criterio profesional en la toma de decisiones.

Lefebvre presenta nuevas funcionalidades de GenIA-L para la gestión profesional

Las oportunidades que ofrece la IA para transformar la actividad de los profesionales jurídicos también han tenido protagonismo durante la jornada, en la que Lefebvre ha presentado nuevas funcionalidades de GenIA-L, su plataforma de IA jurídica de confianza, orientadas a facilitar la resolución de tareas complejas y la gestión profesional.

Entre las principales incorporaciones destaca la presencia de Proyectos, un nuevo espacio que permite conservar el contexto de los asuntos de trabajo, desde conversaciones y documentos hasta instrucciones específicas para las respuestas. Esta funcionalidad facilita que los profesionales puedan retomar sus tareas y mantener la continuidad de su actividad, con el respaldo de las fuentes especializadas de Lefebvre.

Con su participación en ACCOUNTEX y LEGALTECH EXPO, Lefebvre refuerza su apuesta por una IA jurídica que combine innovación tecnológica, rigor y conocimiento especializado para responder a las necesidades de los profesionales del sector.

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