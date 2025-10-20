Ontier refuerza su presencia en Estados Unidos

Ontier da un paso decisivo en su estrategia de crecimiento en Estados Unidos con la incorporación de Patricio J. Gutiérrez como Of Counsel en Dallas (Texas).

Este nombramiento refuerza la práctica de Corporate M&A del despacho y amplía su cobertura territorial en el país, pasando de una presencia centrada en Miami a una estructura con vocación nacional bajo la marca Ontier USA.

Patricio J. Gutiérrez cuenta con una amplia trayectoria asesorando a empresas internacionales, family offices e inversores institucionales en operaciones de fusiones y adquisiciones, joint ventures, estructuración corporativa y entrada de compañías extranjeras al mercado estadounidense. Fundador y director de Gutierrez Law Group, con sede en Dallas, ha liderado operaciones transfronterizas para clientes europeos y latinoamericanos, diseñando estructuras de inversión y estrategias de expansión con un enfoque práctico y orientado a resultados. Antes de fundar su propio despacho, desarrolló parte de su carrera en FBFK Law Firm, firma estadounidense de referencia en derecho corporativo y transaccional, donde consolidó su experiencia en el asesoramiento a compañías con presencia internacional.

Con un Juris Doctor por la SMU Dedman School of Law y una Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Texas en Austin, Patricio completó además un Programa de Derecho Comparado en la Universidad de Oxford. Trabajó en la Oficina Ejecutiva del Presidente en la Casa Blanca y en la Fiscalía del Estado de Texas, experiencias que aportan una visión práctica y una comprensión profunda de las políticas públicas aplicadas al Derecho Corporativo en Estados Unidos.

Su perfil bilingüe y bicultural le permite actuar como puente entre Iberoamérica, Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, facilitando alianzas estratégicas y operaciones complejas en un entorno legal cada vez más globalizado.

Destacado entre los Top Latino Lawyers en Estados Unidos por Latino Leaders Magazine entre otros reconocimientos, es colaborador de Forbes y Fox News en Español, y participa regularmente como conferencista alrededor del mundo hablando sobre derecho corporativo e inversión extranjera en Estados Unidos.

“Es un honor unirme a la plataforma global de Ontier e integrar mi práctica en Estados Unidos dentro de su marco transfronterizo” destaca Patricio J. Gutiérrez. “La presencia internacional y el enfoque integrado de Ontier están completamente alineados con mi misión: ayudar a los clientes a conectar jurisdicciones y prosperar en nuevos mercados.”

Por su parte, Javier Muñoz, Director internacional de Ontier, subraya que: “La trayectoria de Patricio asesorando a clientes globales en Estados Unidos lo convierte en una incorporación valiosa para nuestro equipo. Su reputación, experiencia y espíritu emprendedor reflejan el compromiso de Ontier con una asesoría integral y sin fronteras. Por otro lado su incorporación nos permite dar respuesta al creciente interés de muchas empresas extranjeras que eligen Texas para iniciar su andadura en el mercado estadounidense”.”

La integración de Patricio J. Gutiérrez se enmarca en la estrategia de crecimiento de Ontier en el continente americano, que avanza con paso firme hacia la consolidación de Ontier USA como una plataforma con alcance nacional y capacidad para acompañar a clientes en transacciones, inversiones y asuntos regulatorios en distintas jurisdicciones del país.

En los últimos meses, Ontier ha llevado a cabo diversos movimientos estratégicos de calado, como la integración de Gold Abogados en España, liderado por Israel Gómez-Caro y Raúl Da Veiga, la creación de un Middle East Desk para atender las oportunidades en Oriente Medio, la integración en Italia de los equipos liderados por Simone Grassi (Litigación) y Stefano Zappalà (Corporate M&A), o la incorporación del despacho Matthei en Chile, que ha permitido duplicar el tamaño de la oficina en este país. A ello se suman fichajes como el de Manuel Mingot como socio de Banking&Finance, Rafael Alonso como Counsel en Corporate y M&A, y Carlos Rodríguez Barrigüete como socio de Fiscal o los recientes nombramientos de Javier Muñoz Martínez como Director Internacional de la firma, y de Michael O. Mena como socio director de la oficina de Miami, consolidando un modelo que combina visión global y conocimiento local.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos