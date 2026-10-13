Castedo se incorpora como socia tras una dilatada trayectoria profesional en Hogan Lovells Cadwalader y otras firmas nacionales e internacionales de prestigio

Osborne Clarke ha anunciado la incorporación de Ana Castedo como socia de su equipo en España, un movimiento estratégico con el que la firma refuerza de forma significativa su práctica de litigios de propiedad industrial e intelectual y consolida su posicionamiento en los sectores de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT) y Ciencias de la Vida y Servicios Sanitarios (LFS).

La incorporación, además, fortalece el equipo contencioso y de resolución de conflictos de la firma en España e impulsa la práctica europea de IP de Osborne Clarke.

Castedo cuenta con una reconocida trayectoria en litigios de patentes y marcas derechos de autor y competencia desleal en diversos sectores, con particular relevancia de los de TMT y LFS, actuando en disputas complejas, en su mayor parte de naturaleza multi-jurisdiccional.

Con más de 25 años de experiencia, Castedo ha desarrollado toda su carrera en firmas nacionales e internacionales de primer nivel. Inició su andadura profesional en Uría Menéndez y en el año 2000 se incorporó al equipo de IP litigation de Clifford Chance en Barcelona. Tras un breve paso por Freshfields Bruckhaus Deringer, en febrero de 2006 se unió a la recién inaugurada oficina de Lovells en Madrid para crear la práctica de litigios de propiedad industrial e intelectual de la firma en España. Allí fue promovida a socia en mayo de 2010.

A lo largo de sus dos décadas en Lovells (en la actualidad, Hogan Lovells Cadwallader), Ana Castedo ha consolidado una reputada práctica de IP litigation en España, especializada en pleitos multi-jurisdiccionales de patentes, así como litigios complejos de marcas, derechos de autor y competencia desleal.

Ana es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posee un Diploma en Derecho de la Unión Europea por la Universidad CEU San Pablo. Es también docente habitual en materias relacionadas con la propiedad industrial e intelectual. Activamente comprometida con la promoción de la diversidad, ha formado parte de los comités de diversidad e inclusión de la firma en Madrid y participando regularmente en actividades de mentoría para abogadas.

Becada por la Fundación Barrié de la Maza, cursó un Máster en Trade Regulation: Intellectual Property & Information Technology en la New York University School of Law (NYU).

Jordi Casas, co-socio director de Osborne Clarke en España, comenta: "Tener a Ana en nuestro equipo nos ayudará a realizar nuestros ambiciosos planes de crecimiento futuro en España. Asimismo, avala nuestra apuesta en España por sectores clave para la firma como Tecnología, Media y Telecomunicaciones y Ciencias de la Vida y Servicios Sanitarios. Además, refuerza nuestro excelente equipo contencioso y de resolución de conflictos existente".

Además de aportar valor al equipo español, su integración contribuirá a impulsar la práctica a nivel internacional. En palabras de Arty Rajendra, Head of UK IP Disputes: "La llegada de Ana es muy emocionante. Es una reconocida experta en litigios de patentes, marcas y derechos de autor, con un distinguido portafolio de experiencia y que ha actuado en litigios internacionales de IP de alto perfil. Su experiencia en asuntos multi-jurisdiccionales complejos amplía nuestra oferta europea y jugará un papel muy relevante en el crecimiento continuo de nuestra práctica de IP".

Por su parte, Ana Castedo añade: "Tengo muchas ganas de colaborar con mis colegas tanto dentro como fuera de España y ayudar a nuestros clientes a superar sus retos legales más complejos. Estoy muy satisfecha de incorporarme a una firma con un claro enfoque en sectores tan importantes para mi práctica y que además apuesta de forma decidida por legaltech y por la innovación".

Castedo ha sido reconocida en los principales directorios jurídicos internacionales. Entre ellos, Chambers Global & Europe, Band 1 en la categoría de Patents y Managing IP-IP Star en Patents & Trademarks.

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