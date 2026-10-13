La incorporación, además, fortalece el equipo contencioso y de resolución de conflictos de la firma en España e impulsa la práctica europea de IP de Osborne Clarke.
Castedo cuenta con una reconocida trayectoria en litigios de patentes y marcas derechos de autor y competencia desleal en diversos sectores, con particular relevancia de los de TMT y LFS, actuando en disputas complejas, en su mayor parte de naturaleza multi-jurisdiccional.
Con más de 25 años de experiencia, Castedo ha desarrollado toda su carrera en firmas nacionales e internacionales de primer nivel. Inició su andadura profesional en Uría Menéndez y en el año 2000 se incorporó al equipo de IP litigation de Clifford Chance en Barcelona. Tras un breve paso por Freshfields Bruckhaus Deringer, en febrero de 2006 se unió a la recién inaugurada oficina de Lovells en Madrid para crear la práctica de litigios de propiedad industrial e intelectual de la firma en España. Allí fue promovida a socia en mayo de 2010.
A lo largo de sus dos décadas en Lovells (en la actualidad, Hogan Lovells Cadwallader), Ana Castedo ha consolidado una reputada práctica de IP litigation en España, especializada en pleitos multi-jurisdiccionales de patentes, así como litigios complejos de marcas, derechos de autor y competencia desleal.
Ana es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posee un Diploma en Derecho de la Unión Europea por la Universidad CEU San Pablo. Es también docente habitual en materias relacionadas con la propiedad industrial e intelectual. Activamente comprometida con la promoción de la diversidad, ha formado parte de los comités de diversidad e inclusión de la firma en Madrid y participando regularmente en actividades de mentoría para abogadas.
Becada por la Fundación Barrié de la Maza, cursó un Máster en Trade Regulation: Intellectual Property & Information Technology en la New York University School of Law (NYU).
Jordi Casas, co-socio director de Osborne Clarke en España, comenta: "Tener a Ana en nuestro equipo nos ayudará a realizar nuestros ambiciosos planes de crecimiento futuro en España. Asimismo, avala nuestra apuesta en España por sectores clave para la firma como Tecnología, Media y Telecomunicaciones y Ciencias de la Vida y Servicios Sanitarios. Además, refuerza nuestro excelente equipo contencioso y de resolución de conflictos existente".
Además de aportar valor al equipo español, su integración contribuirá a impulsar la práctica a nivel internacional. En palabras de Arty Rajendra, Head of UK IP Disputes: "La llegada de Ana es muy emocionante. Es una reconocida experta en litigios de patentes, marcas y derechos de autor, con un distinguido portafolio de experiencia y que ha actuado en litigios internacionales de IP de alto perfil. Su experiencia en asuntos multi-jurisdiccionales complejos amplía nuestra oferta europea y jugará un papel muy relevante en el crecimiento continuo de nuestra práctica de IP".
Por su parte, Ana Castedo añade: "Tengo muchas ganas de colaborar con mis colegas tanto dentro como fuera de España y ayudar a nuestros clientes a superar sus retos legales más complejos. Estoy muy satisfecha de incorporarme a una firma con un claro enfoque en sectores tan importantes para mi práctica y que además apuesta de forma decidida por legaltech y por la innovación".
Castedo ha sido reconocida en los principales directorios jurídicos internacionales. Entre ellos, Chambers Global & Europe, Band 1 en la categoría de Patents y Managing IP-IP Star en Patents & Trademarks.