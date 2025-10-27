Presentación del Programa Upro en competencias digitales en Accountex España

La feria de referencia anual del sector de los despachos profesionales y gestión de pymes, que tendrá lugar el 5 y 6 de noviembre

El Consejo General de la Abogacía Española presentará Upro, el programa en competencias digitales, en Accountex España, la feria de referencia anual del sector de los despachos profesionales y gestión de pymes, que tendrá lugar el 5 y 6 de noviembre en Ifema, Madrid.

La Abogacía Española contará con un stand informativo para explicar a los asistentes este nuevo proyecto de formación, lanzado de la mano de Unión Profesional, financiado con 200 millones de euros de fondos europeos, y que formará gratuitamente hasta junio a miles de profesionales para que se enfrenten mejor a los retos digitales.

La letrada del Consejo General de la Abogacía, Hilda Garrido, abordará en una ponencia informativa qué es Upro el miércoles 5 de noviembre a las 12:20 h; y también detallará los objetivos del programa, los coordinadores y el temario de 150 horas con contenido tutorizado y personalizado; 20 de estas horas se realizan de manera presencial en los Colegios de la Abogacía adheridos, y el resto online.

La digitalización y la innovación en la gestión empresarial se han convertido en ejes fundamentales para garantizar la competitividad y dar respuesta a un entorno cada vez más exigente. Por ello, al finalizar Upro, se obtendrá el Certificado de Competencias Digitales Profesionales que acredita como abogad@ digital. Las inscripciones siguen abiertas en la web de la Abogacía Española.

