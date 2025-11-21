RSM inaugura nuevas oficinas para seguir creciendo en Sevilla

La firma refuerza su presencia en la capital andaluza con la apertura de una nueva sede y un equipo de más de 50 profesionales

RSM, firma de servicios de auditoría, legales, fiscales, de consultoría y corporate finance, continúa avanzando en su plan estratégico de crecimiento, con el objetivo de consolidar sus áreas de práctica en los principales centros de negocio del país.

En este contexto, la firma ha reforzado su presencia en la capital andaluza con la apertura de sus nuevas oficinas.

La nueva sede, que está ubicada en el número 19 de la Avenida de la Palmera, responde a la necesidad de contar con un espacio moderno, funcional y adaptado a un entorno cada vez más digital, permitiendo acompañar el desarrollo de las distintas líneas de servicio de la firma en Andalucía y potenciando su capacidad de crecimiento en el mercado.

Este paso materializa la unión de los dos grandes equipos que conforman RSM en Sevilla, consolidando su capacidad de ofrecer un servicio integral en auditoría y assurance, asesoramiento legal y fiscal, consultoría y operaciones. Con un equipo de más de 50 profesionales, las diferentes áreas de negocio de RSM están lideradas por socios con una amplia trayectoria en el mercado andaluz: en el área de Tax & Legal, Paco Arroyo, Carlos Tassara, Alfonso Ollero, José Antonio Romero, Enrique Murube y José María Cruz; y en el área de Auditoría, Álvaro Fernández y Gabriel Guardiola.

El acto de inauguración tuvo lugar el pasado 19 de noviembre y reunió a clientes y profesionales de la firma, así como a representantes institucionales. Entre ellos, el secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso Membrive, y el segundo teniente de alcalde y delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, quienes destacaron la importancia de que firmas internacionales como RSM sigan apostando por la ciudad y su tejido empresarial.

Durante el encuentro, se destacó que este paso marca el inicio de una nueva etapa para RSM en Sevilla, en la que la firma afronta nuevos retos y oportunidades, con la ambición de seguir creciendo al lado de sus clientes y desarrollando su proyecto en Andalucía.

Según señaló Paco Arroyo, socio de Tax & Legal de RSM: “Estas oficinas reflejan no solo nuestro crecimiento en Andalucía, sino la evolución natural de una firma que apuesta por el talento, la profesionalización, la cercanía y nuestra vocación de poder acompañar en todo lo necesario, y más allá de nuestras fronteras, a las con las empresas con las que trabajamos.”

Gabriel Guardiola, socio de Auditoría & Assurance de RSM, por su parte, declaró que “La inauguración de nuestras oficinas refuerza nuestro compromiso con el tejido empresarial andaluz, acompañando su transformación hacia la industrialización, la internacionalización y el crecimiento sostenible. En un entorno cada vez más complejo e incierto, queremos que nuestros clientes sepan que cuentan con un equipo comprometido, que comprende sus negocios y estrategias, y que cuenta con el respaldo de una firma global y multidisciplinar, que percibe en la transformación tecnológica y la innovación una oportunidad para crecer."

Con este movimiento, RSM reafirma su compromiso con el desarrollo económico y empresarial en Sevilla y Andalucía, a la vez que avanza en su estrategia de crecimiento en los principales núcleos económicos del país.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos