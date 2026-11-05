La nueva Junta Directiva inicia esta etapa con la voluntad de continuar impulsando el arbitraje, ampliar su conocimiento y utilización y reforzar el papel del TAB

La abogada y exvicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona se convierte en la primera mujer que asume la presidencia del Tribunal Arbitral de Barcelona.

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha nombrado a Susana Ferrer Delgadillo nueva presidenta de la institución. Ferrer se convierte así en la primera mujer que preside el TAB y encabeza una Junta Directiva renovada que inicia esta nueva etapa con el compromiso de continuar impulsando la actividad del Tribunal y el papel del arbitraje como mecanismo especializado de resolución de controversias.

La nueva presidenta ha querido reconocer el trabajo realizado por las personas que la han precedido en el cargo y por las diferentes juntas directivas que, a lo largo de los años, han contribuido a consolidar el Tribunal y su actividad.

En esta nueva etapa, el TAB quiere continuar impulsando el arbitraje y ampliar su conocimiento y utilización en el ámbito empresarial, institucional y del tercer sector, promoviendo un mecanismo de resolución de controversias ágil y eficaz, con un alto grado de especialización y con profesionales con una sólida experiencia en las materias objeto de controversia.

En palabras de Susana Ferrer Delgadillo: “Asumo esta responsabilidad con un firme compromiso con la institución y con la ilusión de afrontar los retos que tenemos por delante. Queremos continuar trabajando para dar a conocer e impulsar el arbitraje como una herramienta útil, ágil y especializada para la resolución de controversias”.

Una Junta Directiva renovada

La nueva Junta Directiva del Tribunal Arbitral de Barcelona queda integrada por:

Presidenta: Susana Ferrer Delgadillo.

Vicepresidentes: Xavier Coronas Guinart y María García-Valdecasas Alguacil.

Secretario: Antoni Bosch Carrera.

Vocales: Joan Martínez García y Natalia Martí Picó.

Miembros del TAB: Sandra Peirón García, Luz Sunyer de la Puente, Adriana Ramos Laina, Marta Martínez Gellida y Luis Ferrer Gaya.

Una trayectoria vinculada al derecho público y al ámbito institucional

Susana Ferrer Delgadillo es actualmente socia responsable de un despacho especializado en Derecho Público, Regulatorio y Compliance de Barcelona, desde donde asesora a entidades públicas y privadas en diferentes ámbitos del derecho público y regulatorio.

Licenciada en Derecho, preparó las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado entre 1998 y 2003 y es máster oficial en Estudios Jurídicos Avanzados, con especialización en Derecho Público, por la Universidad de Barcelona. Cuenta, además, con un Diploma de Especialización en Arbitraje obtenido en 2019.

Su trayectoria profesional combina una amplia actividad institucional y docente. Ha sido vicedecana y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), donde también ha asumido, entre otras responsabilidades, la dirección de la revista Món Jurídic y la presidencia de la Comisión de Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ha sido docente en el Máster de Acceso a la Abogacía de ISDE y en el Máster de Contratación Pública Avanzada de la Universidad de Barcelona.

A nivel diplomático, entre 2022 y 2026 ejerció, asimismo, como cónsul honoraria de Irlanda en Barcelona.

Rigor, especialización y proximidad

Las líneas de trabajo de esta nueva etapa se definirán conjuntamente con la nueva Junta Directiva. La presidenta ha señalado, sin embargo, la voluntad de que este periodo esté marcado por el rigor, la proximidad y la apertura a nuevas ideas e iniciativas.

Entre los retos de esta nueva etapa estará el de ampliar el conocimiento y la utilización del arbitraje en aquellos ámbitos en los que puede ofrecer una respuesta especializada, ágil y eficaz para la resolución de controversias, tanto en el ámbito empresarial como en el institucional y el tercer sector.

En este sentido, el TAB quiere mantener una relación abierta con el tejido jurídico, empresarial e institucional, escuchar propuestas y explorar nuevas vías de colaboración que contribuyan a reforzar la cultura arbitral y el papel del Tribunal Arbitral de Barcelona.

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