ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Aprobados dos reales decretos para la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales

Noticia

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos por los que se crean 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal.

Nuevas plazas en la administración de justicia para fiscales y jueces por CM_img

Estas 700 plazas se suman a las otras 700 creadas el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces.

Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia.

Ampliación de la planta judicial del 7,8%

De las 500 nuevas plazas de jueces, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la jurisdicción social (104 plazas).

La jurisdicción penal también se refuerza con 96 nuevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo).

Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197.

Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19.

Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (94), Catalunya (94), Madrid (74) y Comunitat Valenciana (53).

Ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal en un 6,6%

Las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales. Por territorios, los más beneficiados son Catalunya, con 47 nuevas plazas (+9,9%), Andalucía con 31 (+5,6%) y Madrid con 26 (+6,9%).