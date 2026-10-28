El encuentro se celebrará el próximo 4 de noviembre en la sede de Gómez-Acebo & Pombo (Paseo de la Castellana 216, Madrid), y reunirá a representantes del ámbito judicial, de la práctica jurídica y del sector fiscal para examinar distintas vertientes de las fases de admisión y enjuiciamiento del recurso de casación.
Una jornada que prestará especial atención a la relación entre el Derecho de la Unión Europea y el recurso de casación, así como al papel del abogado en esta vía procesal y a las cuestiones casacionales pendientes en materia tributaria.
La sesión será inaugurada a las 16:30 horas por Enrique Ortega, socio y coordinador de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, que dará paso al primer diálogo, dedicado al Derecho de la Unión Europea y el recurso de casación; y a continuación tendrá lugar el segundo diálogo que versará sobre el papel del abogado en el recurso de casación y las cuestiones tributarias pendientes en esta materia.
La jornada contará con la participación de Sandra González de Lara Mingo, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y Fernando Bonastre, director de Asuntos Fiscales Institucionales y Prácticas Especializadas en Repsol. Estarán acompañados por Rocío Arias, integrante del equipo de Litigación Tributaria de Gómez-Acebo & Pombo, y Saturnina Moreno, consejera académica.
Un monográfico por los 100 números de Litigación Tributaria
Dentro de la misma jornada, a las 18:15 horas, Juan Pujol, presidente de Lefebvre, presentará el número monográfico recopilatorio de Litigación Tributaria, editado por la compañía, publicación semanal que ha alcanzado sus primeros 100 números.
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