El ICAM presenta en la sede de Naciones Unidas su guía sobre Inteligencia Artificial para la abogacía

La presentación ha tenido lugar con ocasión de la celebración del UIA Bar Leaders’ Briefing, organizado por la Unión Internacional de Abogados (UIA) en el Palacio de las Naciones de Ginebra

Se trata de un hito pionero en el ámbito jurídico español, al ser la primera guía impulsada por un Colegio Profesional para orientar a sus miembros en el uso de esta tecnología y sentar las bases para una aplicación ética, responsable y jurídicamente segura en el ejercicio profesional

Inaugurado por el presidente de la UIA, Fernando Hernández Gómez, el encuentro ha reunido a destacados decanos y presidentes de Colegios de Abogados y ha propiciado reuniones con representantes de organismos de Naciones Unidas, agencias especializadas y asociaciones internacionales de la abogacía. Las sesiones han abordado la responsabilidad de la profesión en la defensa del Estado de derecho, el acceso a la justicia y los derechos humanos, así como los desafíos derivados de la inteligencia artificial.

En este foro internacional, Mabel Klimt ha presentado la Guía de Buenas Prácticas para el Uso de la Inteligencia Artificial en la Abogacía, publicada por el ICAM y coordinada por la propia diputada como responsable de Innovación, Tecnología y Cultura de la Junta de Gobierno.

La presentación ha tenido lugar durante una mesa redonda sobre inteligencia artificial, innovación, derechos humanos y ética profesional, en la que Klimt ha intervenido junto a Shinobu Ikeue, vicepresidente de la Federación Japonesa de Colegios de Abogados (JFBA), y Roman Završek, presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE).

Durante su intervención, la diputada ha expuesto las principales recomendaciones de la guía, concebida como una herramienta práctica para que abogados y despachos puedan aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin comprometer principios esenciales de la profesión como la confidencialidad, la protección de datos, el juicio profesional, la transparencia o la defensa de los derechos fundamentales.

Klimt ha destacado así la apuesta del ICAM por anticiparse a la transformación tecnológica y acompañar a la abogacía con criterios éticos, pautas jurídicas y herramientas claras que permitan integrar la IA de manera segura, transparente y eficaz, con independencia del tamaño del despacho o del nivel de conocimiento técnico de cada profesional.

Además, durante la jornada, la Diputada ha intercambiado impresiones y trasladado la voz de la abogacía madrileña a representantes de organismos internacionales como Patrick Eba, subdirector de la División de Protección Internacional y Soluciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Lindsey Cameron, jefa de Asesores Jurídicos Temáticos de la División Jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); Alix Nasri, oficial de Migración Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y Tajma Kurt, directora de la División de Gestión de Fronteras, Retornos y Readmisión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Desde 1997, la UIA organiza periódicamente este tipo de encuentros en las principales sedes de Naciones Unidas con el objetivo de acercar a las instituciones de la abogacía a los desarrollos del derecho y las políticas internacionales impulsados en el ámbito multilateral, y de favorecer el intercambio de experiencias entre dirigentes de Colegios de distintos países.

La presentación de esta iniciativa pionera en la sede de Naciones Unidas refuerza la proyección internacional del ICAM y consolida su posición como institución de referencia en el impulso de una transformación tecnológica de la abogacía compatible con la ética profesional, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de la ciudadanía.

La “Guía ICAM de Buenas Prácticas para el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Abogacía” es una iniciativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y forma parte de la estrategia ‘ICAM AVANZA: Hacia la abogacía del futuro’.

Editada y elaborada por: Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, ha contado con en su coordinación con Mabel Klimt Yusti, Diputada de la Junta de Gobierno del ICAM, responsable de innovación, tecnología y cultura, y en su redacción ha intervenido el Comité de expertos integrado por: Santiago Mediano (presidente de la sección ICAM de Robótica, IA y Realidad Virtual y Aumentada), Sara Molina y José Ramón Moratalla (copresidentes de la sección ICAM de Innovación y Abogacía), Alejandro Touriño (presidente de la Sección de TIC del ICAM), Jesús María Boccio, Agustín Born, Noemí Brito, Carlos Fernández, Javier Fernández-Lasquetty, Rodrigo González Ruíz, Antonio Muñoz Vico, María Pardo de Vera, Carolina Pina y Teresa Rodríguez de las Heras.

Cabe descargarse la Guía

Fuente de la noticia e imágenes: ICAM

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos