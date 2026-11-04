Integra funcionalidades de Gestión profesional, un nuevo espacio de Proyectos para organizar la información de cada asunto, y mejoras en la interacción con documentación compleja

GenIA-L amplia su alcance para acompañar al profesional desde la investigación y el análisis jurídico hasta la preparación de documentos y la gestión de la actividad del despacho.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, anuncia la evolución de GenIA-L, que se transforma en una plataforma de inteligencia artificial jurídica para ayudar a los abogados, asesores y profesionales jurídicos a abordar las diferentes facetas de su trabajo diario en un entorno conectado con mayor capacidad, agilidad y la certeza de los contenidos premium de Lefebvre.

Con esta evolución, GenIA-L amplía su alcance y se refuerza como la plataforma de IA de confianza para el trabajo jurídico y añade capacidades de gestión del negocio y proyectos para el despacho. De esta manera, acompaña al profesional en su día a día para que pueda organizar mejor su actividad, reducir tareas repetitivas y centrarse en las decisiones que requieren su conocimiento y criterio.

Lefebvre sitúa así a GenIA-L en el centro de su propuesta conectando en una misma plataforma décadas de su conocimiento experto con los documentos, antecedentes y contexto propios de cada profesional, facilitando la continuidad del trabajo desde la investigación y el análisis de información hasta la preparación de escritos y la gestión de su actividad.

Conocimiento jurídico experto potenciado por inteligencia artificial

Uno de los principales elementos diferenciales de GenIA-L es el conocimiento jurídico sobre el que trabaja. Desde hace décadas, los especialistas, redactores y colaboradores expertos de Lefebvre analizan, interpretan y actualizan continuamente legislación, jurisprudencia, doctrina administrativa y contenidos especializados como los Mementos, para transformarlos en información rigurosa y útil para el ejercicio profesional.

Sobre esta base, GenIA-L incorpora el conocimiento y la documentación propios del usuario, permitiendo añadir nuevos archivos en el Chat durante una conversación y abordar documentación compleja manteniendo el contexto del trabajo realizado. Así, el profesional puede combinar las fuentes jurídicas de Lefebvre con la información de sus propios asuntos para investigar cuestiones jurídicas, analizar y comparar documentos, localizar información relevante, revisar contenidos o preparar borradores e informes. Todo ello sin tener que empezar de cero.

Asimismo, dentro del módulo de Chat, se ha desarrollado Proyectos, un espacio concebido para organizar y potenciar con inteligencia artificial la información de cada asunto.

Del análisis jurídico a la gestión de la actividad profesional

La plataforma GenIA-L incorpora Gestión, un módulo con las funcionalidades de LexON, el software de gestión de despachos de Lefebvre, relacionadas con expedientes, clientes, agenda, actuaciones, tareas y facturación.

De este modo, el profesional puede avanzar desde la investigación y el análisis jurídico hasta la preparación de documentos y la organización de sus asuntos, reduciendo tareas repetitivas y manteniendo reunida la información necesaria para continuar su trabajo.

Fuentes verificables, seguridad certificada y criterio humano

La confianza es uno de los pilares fundamentales de GenIA-L, especialmente en un sector donde la fiabilidad de la información y la confidencialidad de los datos son esenciales. La plataforma combina fuentes jurídicas contrastadas y trazables con el modelo de seguridad y gobernanza de Lefebvre, respaldado por certificaciones como ISO/IEC 42001, de gestión de sistemas de inteligencia artificial; ISO/IEC 27001, de seguridad de la información, así como por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Como señala José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, “El verdadero valor de la inteligencia artificial no está solo en la tecnología, sino en el conocimiento y el criterio que la sustentan. Con la plataforma GenIA-L ponemos toda nuestra experiencia jurídica y tecnología al servicio de una nueva forma de trabajar, para que los profesionales puedan abordar sus tareas con mayor agilidad, seguridad y confianza, sin renunciar al rigor que exige su actividad”.

Esta visión se refleja en el concepto “Tecnología con oficio”, con el que Lefebvre pone en valor el conocimiento y el criterio humano en ambos lados de la tecnología: tanto en quienes la desarrollan y alimentan con conocimiento jurídico experto, como en los profesionales que interpretan, contrastan y validan los resultados para aplicarlos en su trabajo.

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