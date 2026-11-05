El equipo jurídico de Repsol celebró ayer en su sede en Madrid la tercera edición de InnMinds, un encuentro sobre innovación y tecnología que reúne al sector legal para compartir experiencias y explorar cómo la inteligencia artificial está transformando la práctica legal.

Bajo el lema “The Next Move”, se debatió y analizó cómo usar la inteligencia artificial para reforzar el criterio legal, qué nuevas capacidades profesionales necesitan los abogados y cómo cambia la forma de prestar el asesoramiento jurídico.

El secretario del Consejo de Administración y Director General de Asuntos Legales de Repsol, Pablo Blanco, ha destacado la vocación de InnMinds de contribuir a la transformación del sector desde el intercambio de conocimiento y experiencias, y ha subrayado la importancia de compartir las nuevas iniciativas y tendencias con el conjunto de la profesión.

A su juicio, la inteligencia artificial está cambiando no solo las herramientas con las que cuenta el abogado, sino también su perfil profesional. Además, ha anticipado que la combinación de conocimiento jurídico y capacidades tecnológicas dejarán de ser un rasgo diferencial para formar parte del ejercicio habitual de la profesión. En su opinión, los próximos avances para el sector estarán en los sistemas de IA agéntica y en la conexión de información y análisis. Esa evolución, ha explicado, requiere formación, pero también espacios para experimentar y compartir soluciones.

La responsable de New Law&Digital de Repsol, María Pedrosa, ha profundizado en el nuevo perfil profesional del abogado, donde cobra cada vez más importancia la figura del legal engineer, que combina conocimiento jurídico y capacidades tecnológicas para rediseñar cómo se presta el asesoramiento jurídico. En esta concepción, el abogado no se limita a utilizar herramientas de IA, sino que participa en el diseño de sistemas, la automatización de procesos y la construcción de soluciones que incorporan su conocimiento profesional.

Por su parte, el profesor y director del programa de inteligencia artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, Tim Duncan, ha abordado cómo integrar la IA en la práctica jurídica para reforzar el razonamiento y el criterio profesional. “No solo les enseño a pensar, sino a pensar en cómo piensan”, ha explicado al describir su enfoque formativo, que invita a los abogados a analizar cómo llegan a sus conclusiones y a cuestionar las respuestas de la tecnología antes de aceptarlas.

Duncan ha advertido del riesgo de delegar en la IA no solo tareas, sino también capacidades esenciales para el ejercicio de la profesión. “La cuestión es encontrar un equilibrio entre cuánto utilizar la IA para que nos sea útil, pero no perder nuestras capacidades”, ha señalado. Para ello, ha defendido un aprendizaje práctico que permita comprender las limitaciones de estas herramientas, contrastar sus resultados y mantener el control sobre las decisiones jurídicas.

También han participado en el evento distintos profesionales del equipo jurídico de Repsol que han mostrado casos prácticos con IA , así como Idoya Fernandez, socia y directora del Área de Conocimiento e Innovación de Cuatrecasas, que ha explicado la importancia del conocimiento jurídico y su organización antes de la IA, y Paul Handal, socio responsable del área de Legaltech en EMEA de Deloitte Legal, que compartió sus ideas sobre cómo la IA agéntica será parte indiscutible en el futuro de la profesión. A ellos se sumó Teresa Hutson, vicepresidenta corporativa y General Counsel de Tecnología y Servicios de Microsoft, que mantuvo un diálogo con Pablo Blanco sobre los cambios que exige en la cultura, la formación y la forma de aportar valor de los abogados.

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