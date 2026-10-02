La AP de Zaragoza rebaja la indemnización a una eléctrica por fraude de luz
El propietario del inmueble tenía un enganche a la luz sin contador del que se benefició durante un año
La AP de Zaragoza rebaja la indemnización a una eléctrica por fraude de luz
NoticiaElDerecho.com
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado parcialmente el recurso de un ciudadano que fue condenado por un delito leve de defraudación de fluido eléctrico y rebaja de 11.819,29 a 2.686,72 euros la indemnización que deberá pagar a la compañía eléctrica.
El tribunal mantiene el pago de la multa de 540 euros de la sentencia recurrida y el pago de las costas procesales.
La resolución relata que los técnicos de la empresa comprobaron que el usuario tenía en su vivienda un enganche a la luz sin contador y contabilizaron la cantidad defraudada en 2.686,72 euros durante un año.
El tribunal rechaza que terceras personas se hayan beneficiado del fraude en calidad de inquilinos. Por el contrario, tal y como señala el magistrado, subraya que el acusado es el único ocupante del inmueble de su propiedad y, consecuentemente, el único beneficiario del suministro irregular detectado. Una conclusión plenamente razonable, coherente y acertada para los juzgadores.
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