Desarrolló su carrera como abogada en Broseta y ha sido directora de litigación en Aliseda y Anticipa, donde estuvo al cargo del equipo jurídico

Abogados Legalsha, firma legaltech especializada en derecho bancario y defensa del consumidor, ha incorporado a Inés Camacho Portillo como nueva Legal Operations Manager (responsable de Operaciones Legales), con el objetivo de reforzar la estructura operativa de la firma y optimizar la gestión de su actividad jurídica.

Camacho asumirá la dirección al frente de los equipos de redacción, procesal y ejecuciones. Entre sus principales responsabilidades estarán la supervisión de los procesos de preparación y presentación de demandas, el seguimiento de la actividad procesal y la optimización de la fase de ejecución de los procedimientos. Asimismo, coordinará la planificación de los recursos y los flujos de trabajo del área para acompasar la entrada de nuevos asuntos con la capacidad de tramitación de la firma. Entre sus objetivos estará también impulsar la ejecución y el cobro de las cantidades reconocidas en las resoluciones judiciales, con el fin de agilizar tanto la recuperación de los importes a favor de los clientes del despacho, como el cobro de las costas procesales reconocidas en sentencias firmes, que superan actualmente los 30 millones de euros.

La nueva Legal Operations Manager cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y en la dirección de grandes estructuras legales. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos de responsabilidad como responsable del departamento jurídico en Hipoges y directora del departamento de litigación en Aliseda y Anticipa, donde fue la responsable del equipo jurídico. También ha desarrollado su carrera como abogada en Broseta Abogados y como Legal Counsel en AHORA Asset Management.

Es graduada en Derecho y administración y dirección de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), además de graduada en Derecho Laboral por la IE Business School.

“La incorporación de Inés supone un importante refuerzo para Legalsha en una etapa de crecimiento y consolidación. Su experiencia en la dirección de grandes equipos jurídicos nos permitirá seguir avanzando en la optimización de nuestras operaciones legales y en nuestra capacidad para gestionar un volumen de actividad cada vez mayor”, ha señalado Rebin Shamamy, CEO de Abogados Legalsha.

En los últimos años, el despacho ha reforzado su modelo de defensa del consumidor mediante la incorporación de tecnología, la automatización de procesos y el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de reclamaciones.

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