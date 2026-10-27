La nueva consultora estará dirigida por Diego Navarro, directivo con más de 20 años de experiencia al frente de RRHH en grandes multinacionales como Novartis, Adidas o Airbus

Abdón Pedrajas Littler ha puesto en marcha Kinema People, una consultora estratégica de Recursos Humanos que nace como partner exclusivo del despacho.

Con este movimiento, la firma consolida un modelo de servicio integral que combina el asesoramiento jurídico-laboral de alto nivel prestado por el despacho, la consultoría estratégica de Recursos Humanos de Kinema People y la gestión de personas articulada a través de la sociedad Eqippo HR Solutions, lanzada por el despacho en 2018.

Kinema People nace con el objetivo de aportar la dimensión estratégica a la función de Recursos Humanos, abarcando desde el diseño de la arquitectura organizativa hasta la atracción, desarrollo y retención del talento en procesos de transformación empresarial. La iniciativa responde a la creciente complejidad del entorno corporativo, donde las decisiones operativas exigen combinar simultáneamente requisitos legales, organizativos y de gestión de equipos. Desafíos como la Directiva europea de transparencia retributiva, la implantación de planes de igualdad, las investigaciones internas derivadas de los canales de denuncia o la gestión del absentismo y la rotación de plantillas requieren un enfoque multidisciplinar y preventivo.

Al frente de Kinema People se sitúa Diego Navarro, directivo con más de 20 años de trayectoria liderando la función de recursos humanos a nivel internacional en grandes multinacionales como Novartis, Adidas o Airbus, y otras compañías de la lista Fortune 500, en diversos sectores como el farmacéutico, el aeroespacial, el químico o la consultoría, con especialización en desarrollo organizacional, talento, transformación y relaciones laborales. Asimismo, a lo largo de su carrera ha ocupado puestos de alta dirección en distintas regiones y países de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Asia. Antonio Pedrajas Quiles, socio director de Abdón Pedrajas Littler, asume la presidencia de la nueva compañía, que desarrollará su actividad desde sus sedes de Madrid, Barcelona y Valencia.

Entre los servicios de la nueva consultora figuran el desarrollo organizacional (auditorías organizativas y de salud organizacional, diseño de estructuras y planificación estratégica de plantillas), la atracción y gestión del talento (procesos de selección, onboarding y planes de sucesión), el desarrollo de líderes y equipos mediante programas de coaching, la gestión del desempeño y la compensación, incluidas las auditorías retributivas, los programas de cultura, inclusión y diversidad, y la formación en recursos humanos. La consultora ofrecerá, además, soporte fraccional de recursos humanos (Fractional HR), modalidad que permite a las empresas incorporar de forma flexible perfiles expertos para cubrir necesidades o proyectos concretos, y asesoramiento estratégico en relaciones laborales, en coordinación con el equipo jurídico de Abdón Pedrajas Littler, en procesos de reestructuración, negociación colectiva, movilidad internacional y expatriación, transiciones de ejecutivos e investigaciones internas.

Para Antonio Pedrajas, “las empresas no separan los problemas jurídicos de los problemas de personas, y nuestro asesoramiento tampoco debe hacerlo. Con Kinema People podemos acompañar a nuestros clientes en todo el recorrido, desde la consultoría estratégica e integral de recursos humanos hasta la gestión de personas y el asesoramiento jurídico laboral, con un criterio común y un nivel de integración único en el mercado”.

Por su parte, Diego Navarro señala que “la salud organizacional se ha convertido en una variable de negocio. Cuestiones como el absentismo, la rotación o la capacidad de retener talento dependen tanto del liderazgo y de la cultura como del marco laboral en el que se gestionan. Poder abordarlas junto al conocimiento jurídico de Abdón Pedrajas Littler nos permite ofrecer a las empresas soluciones completas, rigurosas y aplicables”.

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