Con motivo del Día de la Abogacía Joven, que se celebrará el sábado 31 de octubre, Abogacía Española lanza una campaña para conocer de cerca a quienes están dando sus primeros pasos en la profesión, sus motivaciones y sus visiones de futuro.

¿Qué lleva a un joven a querer ser abogado? ¿Cómo imagina su futuro en la profesión? ¿Qué espera aportar a la sociedad? Con motivo del Día de la Abogacía Joven, Abogacía Española pone en marcha una campaña que busca responder a estas preguntas dando la palabra a sus protagonistas: las nuevas generaciones de la abogacía.

En España, hay actualmente 56.420 profesionales colegiados menores de 40 años, de los cuales 40.619 ejercen la profesión.

Además, casi seis de cada 10 son mujeres, un dato que refleja como está cambiando el perfil de la abogacía y el peso que tienen las nuevas generaciones en su evolución.

A través de entrevistas y vídeos protagonizados por jóvenes abogados y abogadas que están a punto de incorporarse a la profesión, la campaña recogerá sus historias, las razones que les han llevado a estudiar Derecho, los desafíos que encuentran al comenzar su carrera y, sobre todo, la ilusión y las ganas con las que afrontan esta nueva etapa.

Con esta iniciativa, Abogacía Española quiere poner rostro y voz a una generación que llega con nuevas ideas, inquietudes y formas de entender el ejercicio profesional, pero que comparte con quienes la precedieron una misma vocación: defender los derechos de las personas y contribuir a una sociedad más justa.

El protagonista del primer vídeo de la campaña, es Alberto Cabello, presidente de la Confederación Española de la Abogacía Joven.

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