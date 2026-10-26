La nueva Junta tomará el relevo de la actual en la ceremonia de investidura que tendrá lugar en diciembre

El Colegio de Abogados de Granada no celebrará finalmente elecciones a Junta de Gobierno el próximo 10 de noviembre al haber sido proclamada electa de forma íntegra la candidatura presentada por el letrado granadino Alfonso Labella Medina.

Así lo ha decidido el Comité Electoral -constituido el pasado 6 de octubre para supervisar el proceso de renovación de la Corporación- una vez concluido ayer el plazo de presentación de candidaturas sin que se hayan registrado más propuestas y tras comprobar hoy que todos los integrantes de la lista de Labella cumplen los requisitos estatutariamente establecidos, así como el aval exigido del 2% del censo.

De hecho, la candidatura ha logrado reunir más de 600 avales, muy por encima de los 68 requeridos, lo que, unido a la ausencia de oposición, denota el respaldo del colectivo profesional al proyecto de Labella, en el que, bajo el lema ‘Hacia el futuro de la abogacía’, se prestará especial atención el desarrollo efectivo de la Pasarela al RETA y el apoyo colegial a los mutualistas afectados, la mejora del trato de los órganos judiciales hacia los letrados, el refuerzo de la atención al colegiado para potenciar la cercanía de la institución con el censo y la reivindicación constante para la dignificación del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido. “Tanto mis quince compañeros como yo recibimos este nombramiento con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y, sobre todo, de tratar de hacer las cosas bien por el futuro de la abogacía”, ha comentado el decano electo tras conocer la noticia.

Junto a Labella, que sucederá en el cargo a Leandro Cabrera, el nuevo equipo gestor de la Abogacía granadina quedará conformado tanto por nuevos representantes como por colegiados con experiencia dentro de los órganos de gobierno de la Corporación. “Se trata de un equipo magnífico, muy compensado, con gente más joven y más veterana, con diferentes ideas y enfoques, que aportan una diversidad que enriquece la Junta de Gobierno y será muy positiva para el colectivo”, ha indicado Labella.

Así, entre los miembros que ya pertenecían a la Junta de Gobierno en la actual legislatura se encuentran Antonio Olivares Espigares, que se convierte en el nuevo vicedecano; Ignacio Joya Amezcua, que asume la Secretaría del Colegio; Coral Vega Ocaña, que pasa a ser diputada Segunda; Alberto Salas Martínez, como diputado Cuarto; María José Arcas-Sariot Jiménez, como diputada Quinta; Pablo Argente del Castillo García, como diputado Octavo; y África Morata López, como diputada Novena. También estarán en la Junta de Gobierno Juan García Molina, como diputado Tercero; Silvia Diéguez Guerrero, como diputada Sexta; y Aurora Rubiño Parrilla, como tesorera, tres letrados que ya pertenecieron al órgano directivo en periodos anteriores. Por su parte, se unen por primera vez a la Junta de Gobierno Asunción Quesada Martínez, como diputada Séptima; María José Felipe Maldonado, como diputada Décima; Juan Rivero Ibáñez, como diputado Undécimo; Javier López-Cantal Marín, como diputado Duodécimo; y María Ruz Corral, que será la nueva bibliotecaria.

No obstante, si bien ya se conoce la composición de la nueva Junta de Gobierno, el traspaso de cargos no será efectivo hasta la toma de posesión de los nuevos representantes, lo que tendrá lugar a finales de año, coincidiendo con la Junta General de aprobación de presupuestos.

Alfonso Labella Medina

Nacido en Granada en 1964, casado con la letrada de la Administración de Justicia Ana María Nestares Pleguezuelo y padre de dos hijos, Alfonso Labella Medina es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (1982-1987), ejerciendo como abogado desde el año 1988 en un despacho familiar que actualmente dirige. El colegiado 2.609 del Colegio de Abogados de Granada ha defendido toda clase de asuntos, en todas las jurisdicciones, especialmente los de índole Civil, Mercantil y de Seguros, así como los relacionados con fundaciones y corporaciones profesionales, llevando la asesoría jurídica de varias fundaciones y del Colegio de Procuradores de Granada.

Asimismo, ha sido administrador concursal, habiendo asumido la administración de concursos tanto de entidades mercantiles, como de personas físicas. En este sentido, también formó parte del Comité de Dirección de la Escuela de Derecho Mercantil y Concursal de Granada (2018-2022) y ha moderado e intervenido en diversos cursos y jornadas relacionados especialmente con el Derecho Concursal y la regulación de los honorarios de abogados en las tasaciones de costas.

A nivel corporativo, en el Colegio de Abogados de Granada, desempeñó los cargos de Diputado Segundo y Tercero de la Junta de Gobierno (2016-2022), fue presidente de la Comisión de Ordenación Profesional, miembro de la directiva del Grupo de Abogados Jóvenes y Vocal del Grupo Especializado de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo. También presidió la Comisión encargada de la reforma de los estatutos colegiales y preside la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados (desde 2018), además de ser Delegado en Granada de la Mutualidad General de la Abogacía (desde enero de 2023) y académico de número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada desde junio de 2025.

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