La incorporación del equipo, procedente de BNFIX, suma 21 profesionales especializados en auditoría de cuentas y servicios de asesoramiento económico-financiero

Auren refuerza su presencia en la Región de Murcia con la incorporación del equipo liderado por Ramón Madrid, procedente de BNFIX Auditores, donde desarrollaba su actividad hasta ahora.

Este equipo está integrado por tres socios y 18 profesionales con una amplia trayectoria en auditoría de cuentas y otros servicios de asesoramiento empresarial.

El equipo desarrolla su actividad principalmente en el ámbito de la auditoría, tanto para empresas privadas como para entidades del sector público, y cuenta también con experiencia en revisión de subvenciones e informes periciales, entre otros servicios especializados en el ámbito financiero. Su experiencia abarca organizaciones de sectores referentes en la Región como agroalimentario, industria, construcción, transportes y empresas de servicios, lo que aporta a Auren conocimiento del tejido empresarial murciano.

Al frente del equipo se encuentran Ramón Madrid Nicolás, Francisco Javier Meseguer Espinosa y Ramón Madrid Martínez, profesionales con una sólida experiencia en auditoría.

Ramón Madrid Nicolás es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y cuenta con una trayectoria de varias décadas en auditoría de cuentas. Ha sido presidente de BNFIX, y desarrolla una destacada trayectoria institucional en el ámbito de la economía y la auditoría. Desde 2008 ocupa el decanato del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y ha desempeñado otras responsabilidades en organizaciones profesionales del sector.

Francisco Javier Meseguer Espinosa es licenciado en Economía por la Universidad de Murcia y es auditor de cuentas R.O.A.C. Su trayectoria profesional incluye trabajos de auditoría de grupos empresariales y consolidación contable, así como una amplia especialización en administración concursal, economía forense, elaboración de informes periciales y análisis de viabilidad económico-financiera. Además, desarrolla actividad docente como profesor asociado en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Ramón Madrid Martínez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia y es auditor de cuentas R.O.A.C. Desde 2012 ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la auditoría de cuentas, ejerciendo como socio durante los dos últimos años.

La incorporación refuerza las capacidades de Auren en Auditoría en la Región y amplía su oferta de servicios especializados. Además, permite al equipo incorporarse a una firma multidisciplinar, con profesionales de las áreas Legal, Consultoría y Corporate y compartir conocimiento y experiencia entre distintas especialidades.

Esta incorporación responde a nuestra voluntad de seguir creciendo junto a equipos que comparten nuestra manera de entender los servicios profesionales. Sumamos experiencia, especialización y conocimiento del mercado murciano enriqueciendo las capacidades de nuestro equipo en la Región”, ha señalado Mario Alonso, presidente de Auren España.

Por su parte, Francisco Miró, socio de Auditoría en Murcia ha señalado: “Es un orgullo incorporar a Auren un equipo con tanta experiencia y especialización, liderado por Ramón Madrid Nicolás, un referente para la profesión y con una trayectoria muy reconocida en la Región. Su conocimiento y compromiso, junto con la experiencia del resto del equipo, son un gran valor añadido para seguir reforzando nuestras capacidades”.

Por su parte, Ramón Madrid Nicolás ha destacado: “La incorporación a Auren nos permite dar un nuevo paso en el desarrollo de nuestro proyecto profesional en el sector de la auditoría, dentro de una firma multidisciplinar que nos ofrece nuevas oportunidades de colaboración. Seguiremos trabajando con los mismos profesionales y manteniendo la cercanía y la confianza con nuestros clientes que siempre nos ha caracterizado. Además, esta nueva etapa nos permitirá contar con el respaldo de un equipo más amplio para responder a nuevas necesidades”.

La incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de Auren, orientada a reforzar sus capacidades profesionales y su presencia territorial mediante la integración de equipos con experiencia, especialización y un profundo conocimiento de sus mercados.

Auren en la Región de Murcia

En la Región de Murcia, Auren cuenta con oficina en Murcia y Cartagena, compuestas por un equipo de cerca de 60 profesionales que prestan servicios en las divisiones de Legal y Auditoría. Tras esta integración, la división de Auditoría en la Región estará formada cuatro socios: Francisco Miró, Ramón Madrid Nicolás, Francisco Javier Meseguer y Ramón Madrid Martínez.

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