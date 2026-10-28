La Fiscalía General del Estado transmite sus condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de los fallecidos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado su pésame a los familiares y allegados de las víctimas mortales del accidente entre trenes ocurrido en Urda (Toledo), a la par que ha subrayado que habrá refuerzos para el juzgado encargado de la investigación en función de lo que necesite.

A través de una nota, el órgano de gobierno de los jueces ha expresado sus condolencias y "sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas".

Y ha indicado que, en un acuerdo aprobado este miércoles, el Pleno ha decidido "aprobar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento regular del servicio público de justicia en el ámbito de sus competencias".

La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, se ha puesto en contacto con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, para "conocer las necesidades que pueda tener el órgano judicial encargado de la investigación del siniestro, el Tribunal de Instancia de Orgaz", según ha comunicado.

Al respecto, Perelló se ha comprometido a "garantizar que se pondrán a disposición del mismo los refuerzos que se precisen" para la investigación judicial sobre el siniestro mortal.

Condolencias

Del mismo modo, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha enviado "sus más sinceras condolencias y su solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas fallecidas", según ha comunicado el Ministerio Público.

Peramato se ha reunido con la Junta de Fiscales Jefes Provinciales en la sede de la Fiscalía General y quienes también han expresado su "más profundo pesar y consternación" ante el siniestro.

"En estos momentos de inmenso dolor, los más de 40 fiscales jefes Provinciales presentes en la reunión, presidida por la fiscal general del Estado, envían sus más sinceras condolencias y su solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas fallecidas, así como todo el apoyo a las personas heridas, a quienes han deseado una pronta y completa recuperación", ha señalado la Fiscalía.

También ha indicado que el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, se está desplazando al lugar del accidente, donde ya se encuentra, junto a la comisión judicial, la fiscal de guardia del partido judicial de Orgaz, "cuyo juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 ha asumido la investigación de los hechos", apoyada por la titular del juzgado número 1 de ese municipio.

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