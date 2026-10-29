El dispositivo especial, organizado en coordinación con el Departament de Justícia y los Mossos d’Esquadra, amplía las guardias de Penal General y Menores y refuerza el personal del Turno de Oficio del 31 de octubre al 1 de noviembre.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha organizado, en coordinación con el Departament de Justícia y los Mossos d’Esquadra, un dispositivo especial para reforzar la asistencia letrada ante un eventual incremento de las detenciones en Barcelona.

El dispositivo amplía la dotación de profesionales de guardia prevista en el anexo 3 del Convenio en los siguientes turnos:

Penal General de Barcelona ciudad: pasa de 13 a 20 letrados y letradas, con la incorporación de siete profesionales adicionales.

Menores de Barcelona ciudad: pasa de 2 a 10 letrados y letradas, con la incorporación de ocho profesionales adicionales.

Este refuerzo supone 15 profesionales más de guardia y tiene como finalidad agilizar las designaciones y asegurar una asistencia efectiva, individualizada y de calidad. La ampliación del turno de Menores responde a la especial atención que requieren estas intervenciones y al compromiso de garantizar una defensa especializada.

El dispositivo también prevé reforzar el personal del servicio del Turno de Oficio para ampliar la capacidad de recepción y gestión de las solicitudes, agilizar la asignación de profesionales y facilitar la coordinación y el seguimiento de las asistencias.

Además de esta dotación extraordinaria, se continuarán activando todos los complementos de guardia que sean necesarios, como se hace habitualmente, para adaptar la respuesta del servicio a las necesidades que se produzcan.

La preparación del dispositivo parte de la experiencia del pasado fin de semana, cuando la excepcional coordinación entre los Mossos d’Esquadra y el servicio del Turno de Oficio y Asistencia a la Persona Detenida (TOAD) del ICAB permitió responder con rapidez al elevado volumen de detenciones. Todas las personas detenidas durante la tarde y la noche del sábado tenían abogado o abogada designado el domingo a primera hora.

El ICAB quiere reconocer expresamente el compromiso, la disponibilidad y la profesionalidad de los abogados y abogadas del Turno de Oficio, así como la labor del personal del TOAD, que movilizó inmediatamente los medios necesarios para organizar la respuesta.

Con este dispositivo, el Colegio refuerza su capacidad de anticipación y reafirma el papel esencial del Turno de Oficio en la garantía del derecho de defensa, también ante situaciones extraordinarias.

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