El Colegio pone en marcha una aplicación web que permite comunicar, incluso de forma anónima, retrasos injustificados, suspensiones denegadas y situaciones de trato desconsiderado en los tribunales.

Esperar horas a que comience un juicio. Encontrarse con una suspensión comunicada a última hora. Ver denegada una solicitud de suspensión amparada por la ley. Recibir un trato desconsiderado durante el ejercicio profesional. Son situaciones que la mayoría de abogados y abogadas conocen de primera mano y que, con demasiada frecuencia, terminan sin ser comunicadas.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) quiere poner fin a ese silencio. Bajo el lema “Por la dignidad de la profesión. Por el derecho de defensa”, el Colegio lanza una nueva herramienta digital para que sus colegiados puedan comunicar de forma rápida, sencilla y, si lo desean, anónima, las incidencias que experimentan diariamente en juzgados y tribunales.

La iniciativa nace de una realidad preocupante: según los datos de la macroencuesta del ICAM “Radiografía de la profesión” (2023), realizada junto con GAD3 a partir de 2.762 encuestados, más del 70% de los profesionales sufre incidencias en su actividad judicial, pero solo una minoría (el 13%) las pone en conocimiento del Colegio. Una brecha entre lo que sucede en los tribunales y lo que llega a los canales institucionales que dificulta conocer la verdadera dimensión del problema y reclamar medidas correctoras.

“No podemos normalizar lo que compromete el derecho de defensa”

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, subraya la necesidad de acabar con la resignación ante situaciones que afectan tanto a los profesionales como a los ciudadanos: “No podemos aceptar como normal que un abogado espere horas para celebrar un juicio, que se le deniegue una suspensión a la que tiene derecho o que reciba un trato desconsiderado por ejercer su profesión. Cada una de estas situaciones afecta a la dignidad de la abogacía y puede comprometer el derecho de defensa de los ciudadanos. La Junta de Gobierno del ICAM no va a mirar hacia otro lado. Queremos que nuestros colegiados y colegiadas sepan que no están solos y que su Colegio está para defenderlos”.

La iniciativa persigue, además, un cambio de cultura profesional: que comunicar una incidencia deje de percibirse como un trámite extraordinario y se convierta en un gesto cotidiano de responsabilidad colectiva.

Comunicar una incidencia desde el propio juzgado de manera sencilla y anónima

Para facilitar el reporte de estas situaciones, el ICAM ha desarrollado, a través de su área de Comunicación Digital y Defensa de la Abogacía, una aplicación web disponible en las tablets de todas las Salas de la Abogacía del ICAM, permitiendo a los profesionales dar cuenta de lo ocurrido durante su jornada judicial de forma rápida y efectiva sin necesidad de esperar a regresar al despacho. No es obligatorio identificarse, aunque quien lo desee puede facilitar sus datos de colegiación.

Además de las incidencias, el sistema permite recoger también experiencias positivas y buenas prácticas judiciales, contribuyendo a una visión más completa y equilibrada del funcionamiento de los tribunales.

Retrasos de hasta seis horas y procedimientos paralizados durante más de un año

Los informes del ICAM ponen cifras a un problema que trasciende las molestias puntuales. En 2025, el Colegio comunicó 187 incidencias judiciales al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relacionadas con dilaciones, retrasos, suspensiones y otras disfunciones.

Según el balance anual del área de Defensa de la Abogacía, el 70% de los retrasos registrados superó los 90 minutos, con esperas que en determinados casos alcanzaron las seis horas. En materia de dilaciones, el 49 % de las incidencias documentadas superó los doce meses.

A ello se suma la cuestión del trato profesional. En el II Barómetro sobre el Funcionamiento de la Justicia del ICAM, el 32,74% de los abogados encuestados afirmó haber recibido un trato desconsiderado por parte de jueces o magistrados, mientras que el 52,97% señaló situaciones similares por parte del personal de las oficinas judiciales.

Son cifras que evidencian la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y seguimiento de estas situaciones y que ponen de manifiesto una consecuencia especialmente preocupante: cuando la abogacía encuentra obstáculos para desarrollar su trabajo, también puede verse perjudicado el ciudadano al que representa.

El diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, Javier Mata, destaca el valor de la nueva herramienta para conocer con mayor precisión lo que sucede diariamente en los tribunales: “Queremos acabar con esa sensación de que no merece la pena comunicar una incidencia porque nada va a cambiar. Sí merece la pena. Necesitamos saber qué ocurre, dónde ocurre y con qué frecuencia para detectar situaciones reiteradas, documentarlas y exigir soluciones ante las instancias competentes. Lo que no se reporta, no se puede combatir. Cada incidencia que se nos comunica nos ayuda a defender mejor a toda la profesión”.

El objetivo es tanto que el Colegio pueda disponer de información más completa y sistemática sobre las dificultades que afrontan sus profesionales, identificar patrones de funcionamiento y fundamentar sus actuaciones institucionales ante los órganos correspondientes, como atender las incidencias concretas de los colegiados/as cuando quieran formalizar su queja.

Despliegue en dos fases por los juzgados de Madrid

La aplicación se irá implementando a partir de este jueves en 15 puntos de atención del ICAM, tanto en Madrid capital como en otros partidos judiciales de la Comunidad. En esta primera fase, el sistema se desplegará en las Salas de la Abogacía de Plaza de Castilla, Poeta Joan Maragall, Princesa 3 —tanto en la primera como en la sexta planta—, Francisco Gervás, Rosario Pino, Albarracín, Julián Camarillo, la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional, Gran Vía 19, Gran Vía 52, Móstoles, Getafe y Alcobendas.

En una segunda fase, la herramienta se extenderá también a Aranjuez, Fuenlabrada, Colmenar Viejo, Leganés, Parla, Majadahonda y Valdemoro, así como a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

Campaña de sensibilización

La puesta en marcha de la herramienta irá acompañada de una campaña de sensibilización dirigida a la abogacía madrileña, bajo el lema “Por la dignidad de la profesión. Por el derecho de defensa. No lo calles. Repórtalo”. A través de las Salas de la Abogacía y de los canales digitales del Colegio, la campaña pretende movilizar a los profesionales para que comuniquen aquellas situaciones que afectan al ejercicio de su función y a las garantías de los ciudadanos.

“El mensaje del ICAM es claro: ninguna incidencia debe quedar sin voz por resignación o por falta de un canal sencillo para comunicarla”, concluye Javier Mata.

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