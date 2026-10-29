Se ha habilitado una dirección de correo electrónico para atención a víctimas y familiares en atencionvictimas.trenorgaz@justicia.es

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha celebrado un Pleno este miércoles para activar el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, regulado por el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero.

Según ha trasladado el órgano judicial superior de la región en un comunicado, la investigación judicial corresponde a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, plaza número 2, en funciones de guardia.

La Sala de Gobierno del TSJCM ha acordado el apoyo de la jueza titular de la plaza número 1 de Tribunal de Instancia de Orgaz, con el fin de colaborar en la dirección y tramitación de las diligencias judiciales derivadas de la catástrofe, levantamientos de cadáveres, autorizaciones judiciales, coordinación institucional y restantes actuaciones que resulten necesarias, sin perjuicio de las competencias propias de la Jueza responsable del servicio de guardia.

Asimismo, se ha nombrado como magistrado Coordinador de las actuaciones judiciales derivadas de la presente emergencia, en atención a su condición de integrante de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, al titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Se ha establecido la incorporación también como magistradas expertas en gestión de emergencias y catástrofes las titulares de las plazas número 2 y 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo.

Además, se han acordado medidas de refuerzo de cinco Letrados de la Administración de Justicia comisionados, así como el aumento de funcionarios, como refuerzo, del Servicio de Guardia del Tribunal de Instancia de Orgaz.

De su lado, el Instituto de Medicina Legal de Toledo ha procedido también a la activación del Protocolo de actuación en Grandes Catástrofes, disponiendo los medios personales y materiales necesarios para la identificación de víctimas, práctica de autopsias, coordinación médico-forense y asistencia permanente a la autoridad judicial.

Se incorpora a las actuaciones el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, cuyos facultativos y técnicos procederán a la recogida de muestras biológicas, obtención de perfiles genéticos y realización de cuantas actuaciones periciales y analíticas resulten necesarias para la identificación de las víctimas y el adecuado esclarecimiento de los hechos.

En este momento hay ya creados cinco equipos compuestos por magistrado/a, Letrado de la Administración de Justicia y forense, a fin de agilizar las diligencias.

En cuanto a la gestión de las víctimas y sus familiares, se ha constituido el Centro de Atención a víctimas, familiares y profesionales en el Tribunal de Instancia de Orgaz, estando habilitado un número de teléfono a víctimas y familiares (925 317 020), así como el correo electrónico atencionvictimas.trenorgaz@justicia.es.

Además, se ha ha acordado también la habilitación de un correo electrónico específico para canalizar la atención a víctimas, familiares y profesionales. Dirección que se informará en el momento se encuentre activa.

También ha quedado activado el Centro de Integración de Datos (CID), recogido en el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples (Real Decreto 32/2009, de 16 de enero). Dicho organismo está formado por miembros de la oficina forense y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y contempla la canalización de la información a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para ofrecer toda la información relativa a las autopsias, las identificaciones y otros aspectos relacionados con las víctimas mortales del accidente ferroviario.

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