La firma albaceteña, fundada en 1947, inicia una nueva etapa con un equipo de 12 abogados y una estructura multidisciplinar especializada en Derecho de los negocios

ENSIS LEGAL y García Blanca Abogados se fusionan y desarrollarán a partir de ahora su actividad bajo la denominación histórica de García Carbonell, firma fundada en Albacete en 1947, germen de ENSIS LEGAL en el año 2022.

La operación marca una nueva etapa para el despacho, que cuenta con un equipo de 12 abogados y una estructura multidisciplinar especializada en el asesoramiento jurídico a empresas.

La firma reúne profesionales especializados en Derecho Fiscal, Mercantil, Concursal, Penal Económico, Administrativo, Laboral y de la Seguridad Social, Responsabilidad Civil y Seguros, así como Derecho de las Nuevas Tecnologías y Protección de Datos. Esta combinación de especialidades permite abordar de manera coordinada las distintas cuestiones jurídicas que surgen en la actividad de las empresas, desde su gestión cotidiana hasta operaciones societarias, procesos de reestructuración y situaciones de conflicto.

ENSIS LEGAL aporta su trayectoria en el asesoramiento jurídico a empresas, con experiencia en áreas como el Derecho Mercantil, Fiscal, Concursal y Administrativo, así como en sectores como la industria, la energía y la empresa familiar. Julio García Cantó, abogado desde 2009, cuenta con experiencia en asesoramiento laboral, contratación y responsabilidad civil, y está especializado también en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías.

"Con esta fusión damos forma a un proyecto que busca diferenciarse en el mercado jurídico de Albacete y su provincia por la amplitud de sus especialidades. Queremos que García Carbonell sea un despacho al que las empresas puedan acudir para resolver las distintas cuestiones legales que surgen en su actividad, con un mismo equipo de profesionales", explica Julio García Cantó, socio de García Carbonell.

Por su parte, García Blanca Abogados, fundado en el año 2000, aporta su trayectoria especializada en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Su fundador, José Manuel García Blanca, cuenta con más de 36 años de experiencia en esta materia, tanto, en el ambito sindical, como, posteriormente, en el sector privado, interviniendo en multitud de procesos colectivos de regulación de empleo en el sector público y privado, litigiosidad colectiva o particular, tanto de particulares como de empresas. Su actividad se desarrolla tambien en los órdenes penales y contencioso administrativo en las materias conexas con todo el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. A lo anterior se une su actividad docente y académica en varias universidades y e institutos formativos.

"La unión de ambos despachos nos permite poner en común nuestra experiencia y trabajar de manera coordinada en asuntos que afectan a distintas áreas del Derecho. Las cuestiones laborales están estrechamente relacionadas con muchas de las decisiones que adoptan las empresas, y contar con profesionales de diferentes especialidades nos permitirá ofrecer un asesoramiento más completo", señala José Manuel García Blanca, socio de García Carbonell.

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