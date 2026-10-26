La certificación, basada en la norma ISO 30415, avala la gestión inclusiva de la diversidad en las políticas de talento, la comunicación y la relación con clientes y proveedores de la firma

El despacho de abogados internacional Eversheds Sutherland ha obtenido para su oficina española la Certificación de AENOR ‘Sistema de Gestión de la Diversidad e Inclusión en la Empresa’ (SGD&I), según la norma ISO 30415, y se convierte así en el primer despacho de abogados en España en contar con este reconocimiento.

Con esta certificación, la firma refuerza uno de los valores que definen su cultura y su forma de trabajar, en un contexto en el que la gestión del talento diverso se ha convertido en un elemento estratégico para el sector.

La certificación avala la gestión inclusiva de la diversidad en las políticas internas de atracción, desarrollo y fidelización del talento de la firma, en sus comunicaciones, así como en su relación con clientes, proveedores y demás grupos de interés.

Jacobo Martínez, socio director de Eversheds Sutherland en España, asegura que “esta certificación supone un impulso para seguir profundizando en nuestra apuesta por la diversidad y la inclusión. Queremos que Eversheds Sutherland España sea un lugar donde todas las personas puedan desarrollar su carrera profesional siendo ellas mismas, con las mismas oportunidades y en un entorno seguro. Ser el primer despacho de abogados en España en obtenerla es un orgullo y, a la vez, una responsabilidad con nuestro sector”.

Por su parte, Susana Pedrero, directora corporativa de Personas y Organización en AENOR, ha asegurado que “la obtención de la Certificación de la Gestión de la Diversidad e Inclusión de AENOR por parte de Eversheds Sutherland España respalda la implantación de un sistema de gestión que integra la diversidad como valor estratégico, promoviendo políticas inclusivas que favorecen la igualdad de oportunidades y el respeto a las diferencias en todos los niveles y áreas de la organización. Eversheds Sutherland España se convierte así en el primer despacho de abogados en España en someterse voluntariamente a la rigurosa auditoría de AENOR en este ámbito”.

Compromiso con el sector jurídico

Con esta certificación, Eversheds Sutherland España quiere contribuir a que el sector jurídico avance hacia entornos de trabajo más diversos e inclusivos, en línea con la estrategia global de diversidad e inclusión de Eversheds Sutherland.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos