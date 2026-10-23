Hedwige Caldairou será la nueva vicepresidenta de la organización de despachos de abogados independientes

Marcalliance, la alianza internacional de despachos de abogados independientes, ha nombrado presidente para los dos próximos años a Gastón Durand, socio y miembro del Comité de Dirección de Forvis Mazars en España.

El Consejo de Administración de Marcalliance aprobó la designación en su última reunión, celebrada en Bruselas. Resaltó que este paso marca el inicio de una nueva etapa en la organización, que continúa reforzando su presencia internacional, así como su acompañamiento a clientes y despachos en un entorno jurídico cada vez más complejo.

“Quiero agradecer a todo el consejo la confianza que han depositado en mí para afrontar esta nueva etapa de Marcalliance. Es todo un honor ser el presidente y poder impulsar a una organización como ésta durante los dos próximos años. También quiero felicitar a Hedwige Caldairou por su elección como vicepresidenta. Será un honor compartir con ella esta nueva etapa”, explica Durand.

La organización ha destacado que el liderazgo de Gastón Durand contribuirá a seguir impulsando la colaboración entre los miembros de la red, fortalecer las relaciones internacionales entre despachos y generar nuevas oportunidades para las firmas colaboradoras y clientes.

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