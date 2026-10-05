Las dos iniciativas apoyan la formación de estudiantes de Derecho y reconocen el rendimiento y la excelencia académicos

Ambas iniciativas buscan impulsar la trayectoria académica de estudiantes de Derecho y reflejan el compromiso de la Fundación con la formación como motor de progreso social, diversidad y excelencia.

Becas Cuatrecasas

La Fundación concederá seis becas de 4.000 euros cada una a estudiantes matriculados en el grado en Derecho o en un doble grado que incluya Derecho en universidades públicas españolas y que acrediten un destacado rendimiento académico. Las ayudas ofrecerán apoyo económico para facilitar la continuidad de sus estudios y reforzar su autonomía personal. La dotación deberá destinarse a sufragar los gastos asociados a la formación académica de las personas beneficiarias.

Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria

El Premio, dotado con un importe bruto de 50.000 euros, se dirige a estudiantes que cursen en una universidad española, pública o privada, el último año del grado en Derecho, de un doble grado que incluya Derecho o de un máster en Derecho. La iniciativa reconoce la excelencia académica y apoya a candidatos con un expediente sobresaliente y un proyecto de estudios sólido y ambicioso. La dotación permitirá cursar un programa de máster o doctorado o desarrollar un proyecto de investigación en Derecho de los negocios durante el curso 2027-2028, en una universidad española o extranjera.

El plazo de presentación de candidaturas para ambas iniciativas permanecerá abierto hasta el 31 de enero de 2027.

Sobre la nueva convocatoria, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Fundación Cuatrecasas, ha señalado: «Queremos reconocer el esfuerzo y el talento de quienes estudian Derecho y ofrecerles los medios necesarios para que puedan seguir formándose en las mejores condiciones. Apostar por la excelencia de las nuevas generaciones de juristas es también invertir en el futuro de la profesión y contribuir a una sociedad más diversa y justa».

Rafael Fontana, vicepresidente de la Fundación Cuatrecasas, ha afirmado: «El talento necesita oportunidades para desarrollarse. Con estas dos iniciativas queremos ofrecer a quienes demuestran una trayectoria académica excelente los medios para seguir formándose y construir su futuro profesional en el ámbito jurídico. Apoyar a las nuevas generaciones de juristas es apostar por el futuro de la profesión».

Desde su creación, la Fundación Cuatrecasas ha situado la educación en el centro de su acción social. Parte de la convicción de que el acceso al conocimiento y a una formación de calidad es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y preparada para afrontar los desafíos del futuro. Las Becas Cuatrecasas y el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria convierten este compromiso en oportunidades concretas para estudiantes de Derecho con talento, vocación y capacidad de impacto.

Consulta las Bases de las Becas Cuatrecasas.

Consultas las Bases del Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria.

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