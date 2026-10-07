La Comisión nace en la semana del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre como jornada internacional de concienciación.

La Asociación Intercolegial, entidad que representa a más de 100 corporaciones profesionales de todos los ámbitos de actividad y a más de 350.000 colegiados y colegiadas en Catalunya, ha acordado crear la Comisión Intercolegial para la Salud Emocional de las Profesiones, con el objetivo de concienciar y ofrecer herramientas sobre salud mental y bienestar emocional a los y las profesionales, que les ayuden a afrontar el actual contexto social y laboral, caracterizado por cambios constantes, una fuerte carga de trabajo, presión y una mayor responsabilidad.

La presidenta de la Intercolegial y decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha afirmado que “el ejercicio de las profesiones ha experimentado importantes transformaciones durante la última década, fruto de los cambios sociales, económicos y tecnológicos, y esto ha comportado un cambio en el ritmo de trabajo, con más carga y una exposición directa e intensa a las problemáticas de las personas destinatarias de los servicios profesionales”. Y ha añadido: “Cuidar el bienestar emocional es actualmente imprescindible, ya que todos los profesionales estamos expuestos a unas fuertes exigencias laborales en nuestro día a día. Cuidarse no es un signo de debilidad, sino que es esencial para prevenir un posible desgaste derivado del ejercicio profesional. Por eso, en el ICAB contamos con una Comisión para la Salud Emocional de la Abogacía y hemos impulsado acciones específicas para la abogacía, como un servicio de asistencia psicológica por teléfono, disponible las 24 horas, gratuito y totalmente anónimo, dirigido a los colegiados y colegiadas del ICAB”.

El Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC), representado por su decana, Dolors Liria, asumirá la presidencia de la nueva Comisión Intercolegial para la Salud Emocional de las Profesiones. Liria ha celebrado la puesta en marcha de este nuevo proyecto: “Estamos muy contentos de contribuir a impulsar y liderar este espacio de reflexión y acción para promover la salud mental y el bienestar emocional en el conjunto de las profesiones, en el marco de nuestro compromiso con la ciudadanía. Cabe destacar que la iniciativa va más allá del autocuidado o del cuidado individual de cada profesional, ya que también pone el foco en la responsabilidad de las organizaciones respecto a la salud mental de las personas que trabajan en ellas. Cuidar de los y las profesionales es cuidar de la sociedad”.

La Comisión está abierta a la participación de miembros de todas las corporaciones profesionales asociadas y tiene como objetivo organizar actividades divulgativas (conferencias, coloquios, seminarios, cursos, jornadas, congresos, talleres prácticos) para fomentar el debate y el intercambio de experiencias en el ámbito de la salud emocional, e impulsar la realización de estudios en colaboración con universidades, entidades académicas y asociaciones y fundaciones especializadas.

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