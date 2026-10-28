Lefebvre ofrece una demo gratuita de 30 días para que los jóvenes juristas conozcan GenIA-L y descubran cómo la inteligencia artificial puede impulsar su práctica profesional

Con motivo del Día del Abogado Joven el 31 de octubre, la compañía ha diseñado una camiseta de inspiración futbolera que simboliza la pertenencia a una nueva generación de abogados que combina tecnología y criterio profesional.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, pone en marcha una iniciativa con motivo del Día del Abogado Joven del próximo 31 de octubre, para acercar su inteligencia artificial jurídica GenIA-L a los jóvenes abogados que comienzan su carrera y ayudarles a descubrir las posibilidades que ofrece esta tecnología en el ejercicio de la profesión.

Lefebvre ha creado «La Nuestra», una camiseta de edición especial de inspiración futbolera y estética blockcore, para homenajear a quienes dan sus primeros pasos en la abogacía. Con esta campaña, la compañía celebra el inicio de su trayectoria profesional y les invita a descubrir GenIA-L con una demo gratuita de 30 días y a compartir su visión sobre cómo la inteligencia artificial impactará en su trabajo.

Los interesados en participar solo tienen que acceder a la web de la campaña y solicitar el acceso gratuito a GenIA-L. Después deberán responder a la pregunta: «¿Cómo crees que la inteligencia artificial impactará en tu trabajo?». Lefebvre seleccionará las mejores respuestas y obsequiará a sus autores con «La Nuestra», una camiseta de inspiración futbolera creada para la ocasión, que simboliza la pertenencia a una nueva generación de juristas que combina tecnología y criterio profesional.

GenIA-L, la plataforma de inteligencia artificial jurídica de Lefebvre combina décadas de conocimiento jurídico experto con tecnología avanzada para la investigación, el análisis y la preparación de documentos. Esta visión se refleja en “Tecnología con oficio» el nuevo lema de GenIA-L, que pone en valor una inteligencia artificial sustentada en el conocimiento experto y concebida para ayudar a los profesionales a trabajar con mayor agilidad y eficiencia, manteniendo el rigor, la certeza jurídica y el criterio humano como elementos esenciales.

Con «La Nuestra», Lefebvre quiere que los jóvenes abogados se reconozcan en una campaña creada para ellos y conozcan las posibilidades de la IA desde sus primeros años de ejercicio. La demo les permite explorar cómo aplicar esta tecnología a tareas habituales de la profesión y valorar su utilidad para dedicar más tiempo a la estrategia y al asesoramiento.

Para más información y participar en esta iniciativa se puede acceder a la página de la Campaña La nuestra.

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