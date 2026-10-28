Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, pone en marcha una iniciativa con motivo del Día del Abogado Joven del próximo 31 de octubre, para acercar su inteligencia artificial jurídica GenIA-L a los jóvenes abogados que comienzan su carrera y ayudarles a descubrir las posibilidades que ofrece esta tecnología en el ejercicio de la profesión.
Lefebvre ha creado «La Nuestra», una camiseta de edición especial de inspiración futbolera y estética blockcore, para homenajear a quienes dan sus primeros pasos en la abogacía. Con esta campaña, la compañía celebra el inicio de su trayectoria profesional y les invita a descubrir GenIA-L con una demo gratuita de 30 días y a compartir su visión sobre cómo la inteligencia artificial impactará en su trabajo.
Los interesados en participar solo tienen que acceder a la web de la campaña y solicitar el acceso gratuito a GenIA-L. Después deberán responder a la pregunta: «¿Cómo crees que la inteligencia artificial impactará en tu trabajo?». Lefebvre seleccionará las mejores respuestas y obsequiará a sus autores con «La Nuestra», una camiseta de inspiración futbolera creada para la ocasión, que simboliza la pertenencia a una nueva generación de juristas que combina tecnología y criterio profesional.
GenIA-L, la plataforma de inteligencia artificial jurídica de Lefebvre combina décadas de conocimiento jurídico experto con tecnología avanzada para la investigación, el análisis y la preparación de documentos. Esta visión se refleja en “Tecnología con oficio» el nuevo lema de GenIA-L, que pone en valor una inteligencia artificial sustentada en el conocimiento experto y concebida para ayudar a los profesionales a trabajar con mayor agilidad y eficiencia, manteniendo el rigor, la certeza jurídica y el criterio humano como elementos esenciales.
Con «La Nuestra», Lefebvre quiere que los jóvenes abogados se reconozcan en una campaña creada para ellos y conozcan las posibilidades de la IA desde sus primeros años de ejercicio. La demo les permite explorar cómo aplicar esta tecnología a tareas habituales de la profesión y valorar su utilidad para dedicar más tiempo a la estrategia y al asesoramiento.
Para más información y participar en esta iniciativa se puede acceder a la página de la Campaña La nuestra.