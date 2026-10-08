Mariña Vázquez, abogada en ejercicio desde 1998, suma más de 25 años de trayectoria en Derecho Laboral y de la Seguridad Social

Cuenta con amplia experiencia en procesos de negociación colectiva y expedientes de regulación de empleo.

MAIO Legal ha incorporado a Mariña Vázquez Rodríguez como responsable del área Laboral de su oficina de Vigo. Llega desde Estudio Legal Novecento, despacho vigués especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social.

Vázquez cuenta con una trayectoria de más de 25 años en este ámbito. Abogada en ejercicio desde 1998, ha colaborado con empresas de diversos sectores en la elaboración y seguimiento de su política de relaciones laborales, y tiene amplia experiencia en procesos judiciales, asesoría jurídica sindical, arbitrajes, mediaciones y actuaciones ante distintas administraciones, especialmente en procesos de negociación colectiva y expedientes de regulación de empleo.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Derecho Judicial por la Universidad de Santiago de Compostela. Habla gallego, inglés y portugués.

La incorporación de Vázquez se alinea con la estrategia de MAIO Legal de atraer talento de primer nivel para fortalecer su oferta de servicios y proporcionar soluciones jurídicas especializadas. El despacho refuerza su apuesta por la alta especialización, tanto por áreas como por sectores y la cercanía, agilidad y el seniority de sus socios.

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