Conferencia mundial de LawExchange International, que ha congregado a más de 70 socios de 35 firmas de distintos países

El despacho de abogados Net Craman ha reunido en Barcelona a más de 100 profesionales del sector jurídico internacional con motivo de la conferencia mundial de LawExchange International, una red de despachos independientes de la que forma parte.

El encuentro, organizado por la firma española, ha congregado a más de 70 socios de 35 despachos de diferentes países para debatir los principales desafíos de la abogacía y el papel de la colaboración internacional en el asesoramiento a empresas.

Durante las jornadas, los participantes analizaron cuestiones que están transformando el mercado legal, desde la incorporación de la inteligencia artificial y las herramientas digitales hasta las nuevas expectativas de los clientes, la diferenciación de los despachos y los retos asociados al crecimiento y la gestión del talento.

La elección de Barcelona y el papel de Net Craman como firma anfitriona han situado al despacho en el centro de un encuentro que trasciende el intercambio de experiencias profesionales y permite fortalecer las relaciones entre abogados que asesoran a compañías con intereses en diferentes mercados.

La internacionalización empresarial impulsa nuevas formas de colaboración jurídica

Uno de los principales asuntos abordados durante la conferencia fue la necesidad de reforzar la cooperación entre despachos independientes para dar respuesta a operaciones y conflictos jurídicos que involucran a varias jurisdicciones.

La expansión internacional de las empresas exige contar con profesionales que, además de conocer la legislación de cada país, comprendan las particularidades de su mercado y puedan trabajar de manera coordinada con los asesores jurídicos de otras jurisdicciones.

En este escenario, Net Craman apuesta por un modelo de colaboración internacional a través de su pertenencia a LawExchange International, que permite mantener la independencia de cada firma y, al mismo tiempo, establecer relaciones de trabajo con despachos especializados en otros mercados.

«Hoy, las empresas necesitan abogados que comprendan su negocio y sean capaces de acompañarlas más allá de su mercado de origen. Pertenecer a una red internacional nos permite trabajar directamente con profesionales de confianza en diferentes jurisdicciones, algo especialmente importante cuando asesoramos operaciones o proyectos internacionales. Haber organizado este encuentro en Barcelona nos ha permitido fortalecer esas relaciones y compartir una visión sobre los desafíos que tenemos por delante como sector», señala Jorge Puig Jover, socio de Net Craman.

La conferencia también ha permitido profundizar en uno de los principales valores de estas redes: el conocimiento directo entre los profesionales que las integran. Más allá de disponer de contactos internacionales, la colaboración efectiva requiere comprender cómo trabaja cada despacho, cuáles son sus especialidades y qué capacidades puede aportar a una operación o controversia transfronteriza.

Inteligencia artificial, talento y crecimiento, entre los desafíos compartidos por los despachos

El programa de la conferencia puso de manifiesto que, pese a las diferencias entre mercados y sistemas jurídicos, los despachos independientes afrontan retos similares.

La incorporación de la inteligencia artificial a la práctica jurídica fue uno de los asuntos tratados, junto con la necesidad de adaptar los servicios a las expectativas de los clientes y encontrar nuevas fórmulas de diferenciación.

Los participantes también intercambiaron experiencias sobre cómo impulsar el crecimiento de las firmas sin perder su identidad, preservar la cultura corporativa y alinear a los equipos con los objetivos estratégicos del despacho.

Para Net Craman, la celebración de este encuentro representa una oportunidad para reforzar su participación en una comunidad jurídica internacional y contribuir al intercambio de conocimiento entre firmas que comparten desafíos empresariales y profesionales.

«El verdadero valor de una red internacional no está únicamente en su presencia geográfica, sino en la capacidad de sus miembros para trabajar juntos y ofrecer respuestas coordinadas a sus clientes. El encuentro organizado por Net Craman en Barcelona ha sido una oportunidad para estrechar esa colaboración y analizar cómo debemos evolucionar los despachos independientes para seguir siendo competitivos en un mercado jurídico global», afirma Claire Holford, presidenta de LawExchange International.

Barcelona, punto de encuentro de la abogacía internacional

Con la organización de esta edición de la conferencia mundial, Net Craman ha ejercido como anfitrión de representantes de 35 firmas internacionales, facilitando un espacio de intercambio sobre las tendencias que están marcando la evolución del asesoramiento jurídico empresarial.

El encuentro ha permitido fortalecer los vínculos entre los miembros de LawExchange International y abordar cómo las redes de despachos independientes pueden seguir desarrollando modelos de colaboración que combinen especialización local, conocimiento de los mercados y capacidad de respuesta internacional.

La conferencia concluyó poniendo de manifiesto la importancia de las relaciones profesionales de confianza para afrontar los desafíos de un sector en transformación y acompañar a las empresas en sus proyectos internacionales.

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