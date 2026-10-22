La organización reclama que se aclare la responsabilidad de Booking en los fraudes y se facilite la devolución del dinero a los afectados

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a la Comisión Europea que reconozca los daños sufridos por los consumidores en el marco de la investigación abierta a Booking.com por posibles fallos en el control de anuncios fraudulentos, estafas de 'phishing' y otros riesgos para los usuarios.

La organización ha celebrado la decisión adoptada este miércoles por la Comisión Europea de abrir una investigación en profundidad sobre la plataforma, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), y ha considerado que el procedimiento debe servir para determinar si la compañía ha cumplido con la prevención de los fraudes a los consumidores.

Según ha señalado OCU, se trata de la primera investigación en profundidad de la Comisión Europea sobre fraudes en plataformas digitales al amparo de esta normativa. En caso de acreditarse incumplimientos, Booking.com podría enfrentarse a sanciones de hasta el 6% de su facturación anual.

Presunta estafa en Madrid

La apertura del procedimiento coincide con una reciente presunta estafa relacionada con el alquiler de una vivienda turística anunciada a través de Booking en Madrid, que habría perjudicado a cientos de personas.

OCU ha indicado que, en lo que va de año, ha recibido más de 2.000 consultas y reclamaciones relacionadas con la plataforma, entre ellas las relativas a alojamientos inexistentes, inmuebles cuyas condiciones no se correspondían con las anunciadas y fraudes mediante comunicaciones aparentemente vinculadas a la empresa.

A juicio de la organización, las plataformas que obtienen beneficios económicos de las operaciones realizadas a través de sus servicios no pueden limitarse a actuar como meros intermediarios cuando disponen de herramientas para detectar y retirar contenidos fraudulentos.

Por ello, OCU ha reclamado a Bruselas que, además de investigar los posibles incumplimientos, reconozca expresamente los daños ocasionados a los consumidores. Según la entidad, esta medida permitiría a los afectados reclamar de forma más rápida y efectiva la devolución del dinero perdido y facilitaría la reparación de los perjuicios sufridos.

La organización ha añadido que la protección de los usuarios no debe limitarse a la retirada de anuncios fraudulentos o a la imposición de sanciones, sino que también debe incluir mecanismos ágiles de reclamación y la colaboración activa de las plataformas para devolver las cantidades abonadas cuando existan indicios claros de estafa.

Por último, OCU ha recordado la importancia de comprobar que los alojamientos turísticos cuentan con un número de registro válido antes de formalizar una reserva, realizar los pagos a través de los canales oficiales de la plataforma y desconfiar de las solicitudes de transferencias externas.

También, ha recomendado conservar toda la documentación de la reserva y reclamar ante la empresa intermediaria y las autoridades competentes cuando se detecten irregularidades.

Asimismo, ha animado a los afectados a consultar su web de ciberseguridad para obtener información sobre prevención del fraude y valorar la viabilidad de una posible reclamación.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos