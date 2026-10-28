Ontier incorpora a Bernadette Accili como socia en Italia del Área Fiscal

Bernadette Accili cuenta con más de 25 años de experiencia en el asesoramiento fiscal relacionado con operaciones de titulización, NPL, compraventa de deuda distressed, financiación alternativa, financiación estructurada y asset finance. Su trayectoria comprende también reestructuraciones empresariales, operaciones de M&A y reorganizaciones societarias. Asimismo, ha asesorado a clientes en procedimientos fiscales complejos ante los tribunales tributarios italianos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Accili cuenta con una destacada trayectoria internacional desarrollada entre Italia, Europa y Estados Unidos. Es licenciada en Derecho por la Universidad de la Sapienza de Roma y posee dos LL.M., cursados en el College of Europe de Brujas y en Georgetown University Law Center, este último como becaria Fulbright. Está colegiada en Milán y Nueva York y habilitada para actuar ante la Corte de Casación italiana y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Su perfil profesional se completa con una intensa actividad académica y su participación en comités y encuentros jurídicos internacionales.
La creación de esta nueva área responde a la apuesta de Ontier por integrar el asesoramiento fiscal en el análisis de las operaciones empresariales, no como un servicio complementario, sino como una herramienta esencial para anticipar escenarios económicos y financieros cada vez más complejos.
“Estoy muy ilusionada con mi incorporación a Ontier y con la oportunidad de desarrollar un asesoramiento jurídico especializado y de excelencia en un ámbito como el fiscal, cada vez más estratégico y relevante para las empresas”, señala Bernadette Accili.
Por su parte, Luca Pardo, Co-Managing Partner y Regional Head of Europe de Ontier, destaca: “La incorporación de Bernadette Accili representa un nuevo paso en el crecimiento de Ontier. Su experiencia refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones de valor a los clientes en los asuntos más complejos y complementa, además, la actividad de Tier One, especializada en acompañar a las empresas en operaciones extraordinarias, reorganizaciones y procesos de crecimiento nacional e internacional”.
Con este nombramiento, Ontier suma ocho nuevos socios en un año en distintas oficinas de Iberoamérica, Europa y Middle East, dentro de su estrategia de crecimiento internacional