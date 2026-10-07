La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas han acordado este miércoles convocar una huelga general de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre en protesta por la situación de la vivienda en España.

La convocatoria se enmarca en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre después de queel Pleno del Congreso rechazara, el pasado viernes, los dos Reales Decretos-Ley que el Ejecutivo había presentado en materia de vivienda. No obstante, el Ejecutivo ha vuelto a aprobarlos esta semana con la previsión de que la Diputación Permanente apruebe el primero de ellos.

"La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna", reza un comunicado conjunto emitido por CCOO y UGT.

Entre las principales reivindicaciones de la convocatoria, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Alicia del Río, ha situado los contratos de alquiler indefinidos, bajadas "drásticas" del precio del alquiler y de la vivienda, el fin de los desahucios, un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda y el fin de la compra especulativa.

Por su parte, CCOO y UGT han ampliado el alcance de la movilización a las reivindicaciones laborales y económicas, con demandas de subidas salariales, reducción de jornada, mejora de la salud de las personas trabajadoras y erradicación de la precariedad. También reclaman controlar los precios, desbloquear la negociación colectiva y que las administraciones impulsen políticas para acabar con la especulación de la vivienda.

El secretario de Acción Social de Solidaridad Obrera, Álvaro Ferreira, ha defendido vincular la lucha por la vivienda con la mejora de las condiciones de la clase trabajadora y ha reclamado rebajas de los alquileres, la creación de un parque público de vivienda mediante la expropiación a grandes tenedores y fondos de inversión, así como que los salarios suban al menos al ritmo del IPC.

A su vez, el secretario general de CGT, Miguel Fadrique, ha subrayado que la convocatoria está directamente vinculada con el mundo laboral y ha señalado que la huelga del 11 de noviembre incluirá también reivindicaciones sobre salarios y pensiones. Asimismo, ha asegurado que los trabajadores contarán con "todas las garantías jurídicas" para secundarla.

Finalmente, la representante de Co.Bas Andrea Zayas ha defendido que vivienda y salarios son "inseparables" y ha llamado a construir la huelga desde los centros de trabajo mediante pronunciamientos, comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadores. También ha apostado por crear comités en barrios y centros de estudio para dar continuidad a la movilización después del 11 de noviembre.

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