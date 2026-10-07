Primera visita oficial a la ciudad junto con otros altos cargos del Notariado

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo visita oficialmente la ciudad de Ceuta, acompañada del decano del Colegio Notarial de Andalucía, Manuel Seda; del presidente de la Comisión de Emergencias del Notariado, Luis Mayorga; del miembro de la Comisión Permanente del CGN y delegado de Cooperación Internacional, Alfonso Cavallé; y del censor tercero del Colegio Notarial de Andalucía, Víctor Manuel Arrabal, que ejerció cuatro años como notario en la ciudad.

La delegación del Notariado español ha sido recibida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; por el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina; y por el comandante general de Ceuta, el general de división Luis Jesús Fernández Herrero, acompañado del general de brigada, Antonio Julián Ferrera, segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta. La presidenta del Notariado les ha trasladado la solidaridad de los notarios para con Ceuta y la plena disposición del Consejo General del Notariado para colaborar, dentro de sus competencias y capacidades, en todo aquello en lo que pueda resultar de utilidad a la ciudad y a sus ciudadanos.

El objetivo de esta visita, programada a mediados de septiembre, es reunirse con los tres notarios que ejercen en Ceuta para manifestarles el apoyo del resto de notarios españoles en tan difíciles momentos, tanto a ellos como a los empleados de sus notarías. Así como agradecerles que sigan desempeñando su labor diaria en beneficio de la sociedad ceutí, pese a las dificultades existentes, y conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes.

Los tres notarios de Ceuta acumulan largos años de experiencia y dedicación a la ciudad. José Eduardo García Pérez, lleva 18 años ejerciendo su profesión de forma ininterrumpida en Ceuta (otros cuatro anteriormente), siendo uno de los funcionarios de más antigüedad de la ciudad. Juan Ramón Furrasola, ceutí de nacimiento, lleva 12 años ejerciendo en Ceuta y Francisco Javier Balsera suma ya 8 años de servicio en la ciudad.

Los tres notarios dependen del Colegio Notarial de Andalucía, al frente del cual se sitúa su decano, Manuel Seda, que ha querido también trasladarse a la ciudad para mostrarles su apoyo y ofrecerles la ayuda y respaldo del colegio notarial.

Plan Notarial de Emergencias

El Notariado español dispone de un Plan Notarial de Emergencias destinado a garantizar una respuesta eficaz, rápida y coordinada por parte de los notarios de España en situaciones de crisis.

Estas acciones están coordinadas por la Comisión Notarial de Emergencias del Consejo General del Notariado, presidida por el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Mayorga, que forma parte de la delegación que visita Ceuta con el propósito de conocer las necesidades de los tres notarios y de los ciudadanos ceutíes en cuestiones de índole notarial.

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